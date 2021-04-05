Обновленный кинотеатр «Художественный» оснастили новейшим оборудованием

Дарья Парамонова, гендиректор одной из компаний, принимавших активное участие в восстановлении кинотеатра, рассказывает, что удалось сохранить и воссоздать в вестибюле и как вписано новое в исторический интерьер / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 5 апреля, на сайте старейшего кинотеатра Москвы «Художественный» стартовала продажа билетов на сеансы — 9 апреля он примет своих первых зрителей после реконструкции.

После всех ремонтных работ, которые стартовали еще в январе 2014 года, «Художественный» вновь возвращает себе пальму первенства как старейший действующий кинотеатр Москвы. При этом теперь он стал и самым современным в России. Так, его кинозалы оборудованы новейшей аудиосистемой, четырьмя лазерными проекторами, которых, между прочим, всего в мире 21 Впрочем, это далеко не все достоинства знаменитого кинотеатра. Реставраторам, архитекторам и другим специалистам, которые привлекались к реконструкции «Художественного», удалось вернуть творению выдающегося зодчего Федора Шехтеля его первоначальный вид, насколько это было возможно. Например, фасад здания почти в точности такой же, как и в 1912 году. В рабочее состояние вернули окна, которые некогда были замурованы и служили основой для афиш. Современная афиша кинотеатра, которая расположилась под главной вывеской, представляет собой экран из почти незаметных в выключенном состоянии светодиодных лампочек.

Главный зрительный зал остался практически таким же, каким его сделал Шехтель.

— Исторический декор зала, оставшийся от Шехтеля, сохранили, это одно из уникальных достижений проекта, — подчеркнула генеральный директор архитектурного бюро, которое также принимало участие в реконструкции «Художественного», Дарья Парамонова. — Из того, что не сохранилось — исторический потолок, он был заменен еще в 50-е годы ХХ столетия. Но благодаря тому, что потолок новый, в него интегрировали акустическую систему.

Всего в обновленном кинотеатре четыре зала: помимо основного, рассчитанного на 474 зрителя, есть два малых, по 46 мест каждый, и один камерный для 21 человека.

— Мы предложили для этого использовать холодный чердак — его разобрали и за парапетом сделали фойе третьего этажа и два зала, — рассказала Парамонова.

Две важные особенности кинотеатра: он, во-первых, будет соответствовать своему названию, то есть к отбору кинолент руководство подойдет очень ответственно, а во-вторых, станет премьерным. Собственно, премьерой и начнется новая история кинотеатра.

— Это «Отец» Флориана Зеллера, в главных ролях — Энтони Хопкинс и Оливия Колман, — рассказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин. — Этот фильм номинирован на шесть «Оскаров». Мы считаем, наш кинотеатр должен показывать именно такие фильмы.

Главным событием второго дня работы кинотеатра станет показ отреставрированного фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Кроме того, в планах на ближайшее будущее — показ работ участников Московского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет с 22 по 29 апреля.

Кстати, стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей. Кинотеатр будет работать ежедневно с девяти утра до трех ночи, это тоже возрождение традиций: до закрытия здесь проводились киномарафоны. Теперь они станут ежедневными. И каждые выходные будут проходить экскурсии по зданию: гостям расскажут, как строили, перестраивали и реставрировали старейший кинотеатр Москвы.

ИСТОРИЯ

«Синематограф Брокша», как изначально назывался «Художественный», с момента своего открытия ставил рекорд за рекордом. Долгое время он был самым большим в столице, здесь первыми внедрялись все новшества, в том числе технические. Поэтому и самые громкие премьеры проходили в «Художественном». Например, «Броненосец «Потемкин» впервые показали 18 января 1926 года. Показ же первого цветного фильма «Груня Корнакова» состоялся 13 июня 1936 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы:

— Прекрасный декор здания, который перенес революцию, Гражданскую войну, разруху, Великую Отечественную войну, впоследствии был уничтожен: все было содрано, сбито, покрашено унылыми цветами, превратившими здание в какой-то ангар. К великому счастью, исторический облик восстановлен: появились исторические горельефы, надпись, светильники на фасадной части. Здание не только внутри, но и внешне стало архитектурной доминантой нашего города.

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