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Рафик Загрутдинов: В районе Некрасовка построят школу на 550 мест
Фото: Департамент строительства города Москвы

Рафик Загрутдинов: В районе Некрасовка построят школу на 550 мест

Никита Миронов  

Город

В районе Некрасовка, квартал 14, в следующем году введут школу на 550 мест. Уже выполнены подготовительные работы, обустроена площадка, выполняются работы по устройству вертикальных монолитных конструкций и плит перекрытия подземной части здания, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в районе реализуется программа по строительству дошкольных образовательных учреждений и школ. Уже введено восемь детских садов на 2225 мест и две школы-гиганта на 1100 и 2100 мест. До 2024 года планируется построить еще три школы на 550, 1275 и 1150 мест, учебный корпус и пять детских садов, — уточнил Рафик Загрутдинов.

По его словам, общая площадь четырехэтажного здания составит 7886 квадратных метров. На первом этаже будут расположены комната охраны, кабинет педагога-психолога, административный кабинет, помещения медблока, пищеблок с обеденным залом на 275 мест и учебные кабинеты.

На втором этаже разместятся актовый зал на 330 мест, кабинет робототехники, спортивный зал, специализированные кабинеты старших классов, учебные кабинеты универсального назначения. На третьем этаже будут лабораторный практикум инженерно-физического направления с возможностью зонирования, лаборантской и IT-полигоном, учебные кабинеты универсального назначения, специализированные кабинеты старших классов. На четвертом этаже оборудуют кабинеты самотестирования, кабинет изучения основ анатомии и физиологии, библиотеку с зоной читательских мест, информационным центром и учительским сектором, методический кабинет, универсальный учебный кабинет и специализированные кабинеты старших классов.

В школе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями. Связь между этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели.

новые школыДепартамент строительства города МосквыРафик Загрутдинов
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