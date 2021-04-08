Служба занятости разработала программу обучения под требования работодателя

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о запуске проекта по обучению с последующим трудоустройством в крупном банке / Фото: Пресс-служба заммэра по социальным вопросам

8 апреля, в четверг, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о запуске проекта по обучению с дальнейшим трудоустройством в одном из крупнейших российских банков.

Столичная служба занятости разработала и запустила специальный образовательный курс «Менеджер по продажам банковских продуктов и услуг». Обучение будет проходить на базе городского центра «Профессионал» Департамента труда и социальной защиты населения. После обучения один из крупнейших банков будет готов принять на работу выпускников.

— Кастомизированное обучение под запрос работодателя по согласованным с ним программам позволит обеспечить соискателю возможность гарантированного трудоустройства, получить актуальные знания и навыки, конкретизировать свои карьерные ожидания, — отметила Анастасия Ракова. — А у работодателя появляется возможность принять на работу готовых специалистов, обученных в соответствии с их требованиями, и тем самым снизить издержки на подбор, обучение и адаптацию персонала.

Заммэра добавила, что при участии работодателей в подготовке специалистов с этапа разработки курса у них появляется возможность внедрить в него необходимые требования к кандидату.

— Принять участие в этой программе могут люди с высшим экономическим образованием, ранее работавшие в банковской или финансовой сфере, — уточнили в Комплексе социального развития.

В ведомстве также рассказали, что программа обучения рассчитана на две с половиной недели. Отбор на нее начнется уже в середине апреля.

— Будущие специалисты получат все основные знания, необходимые при трудоустройстве: законодательство в банковской сфере, виды операций и банковских документов, технологии продаж и правила взаимодействия с клиентами, — добавили в соцкомплексе, подчеркнув, что программа полностью соответствует профилю вакансии и построена на живых кейсах из практики банка.

Новый проект призвать помочь в решении главной задачи столичной службы занятости — эффективное трудоустройство тех, кому это сложно сделать самостоятельно. Совместно с центром «Профессионал» над этим трудятся центры «Моя работа» и «Моя карьера». Они помогают человеку встроиться в существующий рынок труда, предоставляя ему все необходимые инструменты и знания. Кроме того, служба занятости активно сотрудничает с крупными работодателями, что помогает оценить реальный спрос на рынке труда и разрабатывать программы обучения по востребованным у работодателей специальностям.

Эта технология, пояснили в Комплексе социального развития, позволяет кандидатам освоить актуальную профессию и с легкостью найти работу.

Добавим, что недавно центр «Профессионал» включил во все программы обучения тренинг по поиску работы.

— Главная задача такого занятия в том, чтобы у человека появилось понимание о процессе поиска работы и четкий план действий. После нашей встречи не должно остаться вопросов о том, как писать резюме, кто такой HR-специалист, какие вопросы он может задать на собеседовании. Если слушателю нужна дополнительная консультация, мы проводим индивидуальную встречу, — рассказала карьерный консультант центра «Профессионал» Розалина Кагонян.

Москвичи также могут попасть на индивидуальную консультацию. Она поможет более глубоко понять причины неудач в трудоустройстве, преодолеть неуверенность и барьеры, возникшие из-за затянувшегося поиска, построить собственный путь карьерного развития и начать воплощать его.

По мнению специалистов «Профессионала», самые распространенные вопросы и опасения, связанные с поиском работы, возникают у взрослых людей. Это связано с тем, что некоторые работодатели неохотно берут на работу кандидатов старше 45 лет.

— На самом же деле в первую очередь работодатель смотрит на профессиональные навыки и экспертизу будущего сотрудника, а это как раз преимущество людей с опытом, — отметили в центре.

Соискателям предпенсионного возраста карьерные консультанты советуют делать акцент на существующем багаже знаний и разнообразном трудовом опыте.

Не менее распространена и проблема начинающих специалистов, ведь на работу берут только с опытом.

— Если вы начинаете карьеру или прошли переквалификацию, специалисты советуют трезво оценивать свои возможности. При смене профессии разумнее позиционировать себя как начинающего специалиста и постараться убедить работодателя в своем желании трудиться, — советуют в «Профессионале». Также может пригодиться опыт из других сфер.

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