Участники проекта «Московское долголетие» делятся впечатлениями о вакцинации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Почти половина привившихся в Москве — это горожане в возрасте от 60 лет. По наблюдениям специалистов, вакцина не провоцирует возникновения серьезных побочных действий. Незначительные недомогания были выявлены у 3,5 процента человек старшего возраста, сделавших прививку.

Участники проекта «Московское долголетие» отмечают, что хорошо переносят оба компонента вакцины, и делятся своими впечатлениями.

Фото: Пресс-служба проекта «Московское долголетие»

70-летняя Надежда Васильевна рассказала, что после введения обоих компонентов не испытывала никакого дискомфорта или каких-либо побочных действий. Сделать прививку она решила потому, что дорожит своим здоровьем и здоровьем близких людей.

— Решение я приняла самостоятельно. Взвесила все за и против и поняла, что готова сделать прививку. Для меня в приоритете здоровье семьи, я очень люблю внуков и много времени провожу с ними. Больше всего я боюсь заразить их или заболеть сама. Тем более что у нас есть такая уникальная возможность — сделать прививку. У меня знакомые живут за границей, и у них пока такой возможности нет, — говорит Надежда.

Фото: Пресс-служба проекта «Московское долголетие»

68-летняя Татьяна Летуновская сделала прививку, отметив положительный опыт друзей.

— Многие мои знакомые, которые старше меня, сделали прививку. И, глядя на них, я тоже решила рискнуть. Тем более я занимаюсь общественной работой в Совете ветеранов, много встречаюсь с людьми и не хочу подвергать себя и их опасности. Признаться, я немного боялась, но поняла: чем больше людей пройдет вакцинацию, тем быстрее мы сможем победить пандемию. После первого компонента один день болела рука в месте укола, больше никаких побочных признаков у меня не было, — говорит Татьяна.

Фото: Пресс-служба проекта «Московское долголетие»

63-летняя Нина Леонова рассказала, что многие ее знакомые переболели коронавирусом, причем некоторые очень тяжело переносили болезнь, поэтому у нее не было сомнений в том, что она будет делать прививку.

— Даже если кто-то до сих пор сомневается, то я рекомендую из двух зол выбирать меньшее. Лучше сделать прививку, чем переболеть. Особенно это важно для старшего поколения, которое тяжело переносит болезнь и долго борется с ее последствиями. После прививки у меня не было никаких побочных действий, я прекрасно себя чувствовала, — рассказывает Нина.

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