Год работы обсерваторов: какая помощь оказывается в центрах для заболевших коронавирусом в легкой форме

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Обсервационные центры на базе учреждений соцзащиты открылись год назад. Алексей Александрович Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы рассказал «Вечерней Москве» об итогах работы.

— Алексей Александрович, чуть больше года назад Москва узнала о новой вирусной инфекции — COVID-19. Какие меры были приняты в городе весной 2020 года?

— Год назад в городе был введен режим повышенной готовности. К этому времени в Москве уже работал один обсервационный центр на базе Центра реабилитации инвалидов «Царицыно». Он был создан для того, чтобы не допустить распространения коронавируса: там принимали иностранцев и жителей города без симптомов ковида, которые либо вернулись из стран, где были зафиксированы вспышки заболевания, и у них не истек инкубационный период, либо непосредственно контактировали с заболевшими COVID-19.

Затем появилась потребность в создании других обсервационных пространств. Их мы открыли уже в апреле. На базе реабилитационных центров нашего департамента, а также пансионатов и санаториев других ведомств.

Эти учреждения начали принимать COVID-положительных граждан с легким течением болезни. Позднее мы стали принимать еще и людей с бессимптомным течением болезни, у которых нет возможности самоизолироваться дома и кому не нужна госпитализация.

Особое внимание мы уделили людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям с инвалидностью, чьих родителей госпитализировали с коронавирусом. Для них внутри системы департамента труда и соцзащиты мы открыли отдельный обсерватор.

— Сколько всего обсерваторов было создано в Москве?

— Всего в течение года в Москве было открыто 16 обсервационных пространств. За это время мы приняли около 12 тысяч человек. В каждом учреждении создавались комфортные и безопасные условия для проживания гостей и работы персонала.

К концу прошлого года ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась и потребность в обсервационных центрах начала снижаться.

На сегодняшний день остались работать всего два обсервационных пространства: на базе филиала Московского городского центра реабилитации в Крылатских Холмах и Санатория им. Артема Сергеева в Химках.

— Условия проживания в оставшихся обсерваторах не поменялись? Как заботятся о проживающих сегодня?

— Наши гости сами часто сравнивают условия проживания в обсервации с санаториями или домами отдыха. Проживание такое же — в палатах по 2–4 человека, есть телевизоры, питьевая холодная и горячая вода, шкафчики для личных вещей, настольные игры. Питание — многоразовое: еду приносят в закрытых одноразовых контейнерах, которые после утилизируются специальным способом. Все ресурсы предоставляются бесплатно.

Помимо здоровья гостей, повышенное внимание персонала обсервационных центров также уделяется дезинфекционной обработке помещений: по несколько раз в день полы и поверхности, которых касаются или могут касаться гости, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором.

Вообще, мы изменили сам подход заботы о гостях. Сотрудники обсервационных пространств не только наблюдают за вылечиванием гостей, состоянием здоровья, измеряя сатурацию (уровень насыщения крови кислородом), давление, температуру. Мы также организовываем досуг проживающих.

Так, в обсервации на базе Московского городского центра реабилитации в Крылатских Холмах проходят различные групповые занятия, например, по дыхательной гимнастике. Упражнения, которые разработали реабилитологи МГЦР, несложные, но очень полезны для хорошего самочувствия. И, понимая важность реабилитации после коронавируса, мы оформили этот комплекс упражнений в специальную брошюру, которую гость может забрать с собой и продолжать заниматься самостоятельно дома.

Открытие обсерваторов позволило нам замедлить широкое распространение вируса, а в дальнейшем — помочь тысячам людей переболеть в достаточно комфортных условиях под наблюдением специалистов. При этом исключить риск заражения их близких.

— Какая загруженность обсервационных центров сегодня?

— Возможность провести карантин в обсервационном центре, а не по месту проживания, в целом остается отчасти востребованной: в основном к нам привозят горожан, проживающих в общежитиях, гостиницах, пациентов учреждений здравоохранения, которым не требуется стационарное медицинское сопровождение и нет возможности провести карантин дома из-за совместного проживания с родственниками. Обсервационные центры продолжат свою работу до особого распоряжения.

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