Владимир Мудрак, который возглавлял Городскую клиническую больницу № 15 имени Филатова до 1986 года, поздравил коллектив медучреждения со знаменательной датой и выполнил почетную миссию: заложил капсулу с посланиями потомкам от работников больницы в основание нового скоропомощного корпуса/ Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В минувшую пятницу, 16 апреля, одно из крупнейших медучреждений столицы — Городская клиническая больница имени Филатова — отметила свое 40-летие.

Строительство Городской клинической больницы № 15 началось в 1973 году, а 16 апреля 1981 года состоялось ее торжественное открытие. Возглавил новую больницу Владимир Мудрак. Спустя 40 лет первый главврач пришел на торжественное юбилейное мероприятие, чтобы одним из первых поздравить коллектив со знаменательной датой.

— Медицина — жизненно важная сфера, на которой лежит ответственность за здоровье населения. А здоровье — основа жизни всей нации. Уверен, что коллеги будут настойчиво работать в этом направлении. Надеюсь, увидим еще не один этап развития нашей больницы. Потому что не в правилах нашей «пятнадцатой» стоять на месте, — сказал Владимир Мудрак.

За 40 лет в стенах Городской клинической больницы № 15 прошли лечение 1,75 миллиона пациентов, было проведено 905 тысяч операций.

— Вся история больницы — это время непрерывного развития и расширения возможностей для оказания медпомощи пациентам на самом современном уровне. Наши врачи могут применять практически весь спектр хирургического и терапевтического лечения большинства видов заболеваний, включая экстренные ситуации, — отметил главный врач Городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко.

В роддоме Филатовской больницы, который сегодня специализируется на принятии родов у женщин с сердечно-сосудистыми и офтальмологическими патологиями, за 40 лет родились 175 тысяч детей. Поздравить коллектив больницы с юбилеем пришла самая первая роженица Марина Юрасова.

— 24 апреля 1982 года я вошла в историю больницы, оказалась первой роженицей. Здесь на свет появился мой сын. Сегодня я хочу поздравить весь коллектив больницы с этой замечательной датой, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и процветания, — сказала Марина Юрасова.

К 40-летию в больнице открыли небольшой музей, в экспозицию которого вошли архивные документы, фотографии, раритетные медицинские инструменты и другие экспонаты, рассказывающие славную историю учреждения.

— Профессиональная командная работа, стремление всегда быть на переднем крае медицинской науки и практики — все это стало традицией нашей больницы, заложенной еще одним из первых ее руководителей, Олегом Михайловичем Филатовым. Сегодня мы продолжаем эту традицию, ежегодно помогая сохранить жизнь и здоровье десяткам тысяч жителей столицы, — сказал Валерий Вечорко.

Сейчас на территории больницы строится стационарный комплекс скорой помощи. Ввести его в эксплуатацию планируют в следующем году. Он позволит более оперативно проводить диагностику и оказывать помощь пациентам. Новый корпус оснастят компьютерным и магнитно-резонансным томографами, рентген-аппаратом и ангиографом, оборудуют шесть операционных.

В честь юбилея в основание этого корпуса заложили капсулу с посланиями потомкам от коллектива больницы.

ИСТОРИЯ

Городская больница № 15 открылась в 1981 году, через год на ее базе открылся первый в Москве роддом совместного пребывания матери и ребенка. В 2001 году больнице присвоили имя ее ушедшего из жизни главного врача Олега Филатова, под руководством которого учреждение обрело сперва всесоюзную, а затем и всероссийскую славу.

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