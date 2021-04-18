Сотрудники авиакомпании делают все возможное, чтобы помочь людям

Москвич Дмитрий Демидов собирался лететь в Египет с пересадкой в Турции. Он поменял свои билеты на другую дату без дополнительной платы / Фото: Мария Лукина/Вечерняя Москва

15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией. После этой новости около столичного офиса турецкой авиакомпании несколько дней подряд стояла огромная очередь возмущенных москвичей.

Офис открывается только в 10:00, а перед зданием с 6:00 уже собрались десятки человек. Извилистая очередь заворачивает за угол и доходит почти до следующего дома.

Кто-то разговаривает по телефону с родными, кто-то нервно поглядывает на часы, прикидывая, на сколько здесь все затянется. Большинство из этих людей стоят под окнами офиса авиакомпании уже не первый день. Например, москвичка Людмила Литер пришла сюда уже в четвертый раз.

— Я должна была 28 апреля лететь в Сараево с пересадкой в Турции. Это был очень удобный транзитный рейс с трехчасовой стыковкой в Стамбуле. Когда я узнала, что авиасообщение с Турцией приостановили, сразу пришла в авиакомпанию, чтобы поменять билеты. Но это оказалось не так просто. Сначала у них не было официальной информации из Росавиации, потом оказалось, что еще не аннулированы билеты и они технически ничего не могут с этим сделать. Ну а вчера мы приехали поздно, простояли два часа и поняли, что уже просто не успеем пройти, — рассказала Людмила Литер.

Чтобы наверняка попасть на прием и все-таки завершить дело, в четвертый раз москвичка приехала к офису в шесть утра, чтобы занять место в очереди. Однако не она одна решила действовать таким образом.

— Тем не менее я наконец поменяла билеты. Из-за того, что количество рейсов сильно сократилось, мне предложили лететь 10 мая. Придется, конечно, восемь часов ждать самолета в Турции, но что уж поделать. Хорошо, что нам все-таки пошли навстречу и помогли улететь, — заключила Людмила.

Но далеко не все, кто уже несколько суток стоит в очереди, спокойны. Обстановка у офиса царит нервная. Одна женщина попыталась прорваться в офис без очереди, аргументируя это тем, что у нее вылет был назначен на ближайшие дни. Другим это, конечно же, не понравилось, и случилась небольшая потасовка, которая, к счастью, закончилась быстро и без пострадавших.

Сотрудники авиакомпании, понимая, что ситуация обостряется, начали принимать людей на 30 минут раньше и увеличили количество специалистов с трех до шести.

— Те, кому нужно оформить возврат, могут сделать это в приложении, чтобы не стоять в очереди, — инструктируют собравшихся москвичи Виталий Лютиков и Татьяна Николаева, которые только что вышли из офиса компании с новыми билетами. — Если вам нужно перенести вылет, тогда придется ждать. Сделать это можно только здесь.

Остановка авиасообщения с Турцией сильно ударит по отрасли, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Убытки составят около пяти миллиардов рублей.

— Наша задача — вводить механизмы, чтобы минимизировать потери. Надеемся, правительство введет программу субсидирования авиаперевозчиков и туроператоров за вывоз россиян из-за границы, как в прошлом году, — сказал Юрий Барзыкин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, вице-президент ассоциации туроператоров России:

— Турция, вместе с Танзанией — это единственные чартерные направления, которые были доступны россиянам. До конца мая в Турцию планировали улететь около 530 тысяч человек. Конечно, для туроператоров снова наступают тяжкие времена. Но если откроются другие популярные направления — Греция, Кипр, Черногория, Тунис, — это поможет компаниям компенсировать потери.

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