Рафик Загрутдинов: в этом году в Кузьминках по программе реновации введут жилой дом

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Кузьминки по адресу: улица Зеленодольская, владение 28, корпус 4 идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время завершены работы по устройству монолитных конструкций и установке фасадных панелей. Завершаются работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей. Ведутся работы по отделке квартир и благоустройству прилегающей территории. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, - уточнил глава департамента.

Здание, по его словам, будет состоять из двух секций. При отделке фасада жилого дома применят навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На фасадах здания установят корзины под кондиционеры.

Жилой дом рассчитан на 170 квартир. Из них однокомнатных — 34, двухкомнатных — 119, трехкомнатных — 17. Общая площадь квартир составит 9241,2 кв. метров. Отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первые этажи новостройки будут нежилыми. В каждой секции разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения, два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 кг и 1 000 кг.

Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, и, разумеется, пожарной сигнализацией.