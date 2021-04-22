Заводы вновь приглашают на экскурсии

Ведущий инженер-конструктор одного из старейших столичных машиностроительных предприятий Илья Ким (справа) рассказывает студенту Николаю Пинчуку (крайний слева) и другим ребятам об этапах производства и испытаниях компонентов тормозной системы поездов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

22 апреля на столичных промышленных предприятиях прошли первые в этом году офлайн-экскурсии в рамках проекта «Открой #Моспром».

Одному из старейших машиностроительных предприятий столицы, производящему тормозные системы для железнодорожных составов, в этом году исполняется 100 лет. В рамках проекта «Открой#Моспром», организованного Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, с 22 по 24 апреля завод организует экскурсии по своим цехам для студентов и просто москвичей, интересующихся промышленностью.

— В прошлом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, состоялось только два этапа офлайн-экскурсий: первый — в феврале, еще до пандемии, второй — в сентябре, в ограниченном режиме, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Надеемся, что в этом году эпидемическая ситуация не окажет столь значительного влияния на наши экскурсионные планы, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Завод, на который пришла первая группа студентов, не производит непосредственно тормоза для поездов. На предприятии изготавливают системы и компоненты, без которых не смогут работать тормозные системы грузовых и пассажирских поездов. Помимо отечественных поездов, например «Ласточек», курсирующих по МЦК, оборудованием, произведенным на московском заводе, оснащают и зарубежные составы.

— Экспорт у нас есть. К примеру, мы работали с будапештским метро. Много работаем с Азией, Индией, бывшими союзными республиками. Наши приборы очень умные и необходимые. Чем выше скорость поезда, тем лучше должны быть тормоза, — рассказала ведущий инженер-куратор Екатерина Сидорова.

В ходе экскурсии студентам показали производственные цеха, участок сборки оборудования для упомянутых выше «Ласточек», цех станков с числовым программным управлением. Наибольший интерес у студентов вызвала групповая испытательная станция, имитирующая стовагонный состав. Как пояснил ведущий инженер-конструктор Илья Ким, испытательная станция позволяет в том числе протестировать совместимость новых моделей приборов с более старыми оборудованием.

В первом в этом году офлайн-этапе «Открой#Моспром» принимают участие более десятка предприятий Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической и имущественно-земельных отношений:

— Проект «Открой#Моспром», стартовавший два года назад, сегодня пользуется огромной популярностью. В прошлом году более шести тысяч москвичей приняли участие в офлайн-экскурсиях по 30 столичным предприятиям. В связи с ограничениями из-за пандемии мы также запустили онлайн-экскурсии, к которым присоединились еще около 5 миллионов человек. В этом году участников с соблюдением всех эпидемических норм ждут очные экскурсии по 34 производствам, некоторые из которых принимают посетителей впервые.

Читайте также: Биологический музей пригласил москвичей на экскурсию в усадьбу «В Грузинах»