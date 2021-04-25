Пересадочная станция метро будет оборудована подземным паркингом

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До конца года москвичи смогут проехать по юго-западному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки и посмотреть на ластоногих в новом павильоне зоопарка. Об этом и других планах строителей в субботу, 24 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, сейчас работы развернуты на всех участках и станциях юго-западного отрезка БКЛ. Самое сложное место — станция «Мичуринский проспект», с которой пассажиры кольца будут пересаживаться на одноименную станцию Солнцевской линии. Также здесь ведется работа по сооружению подземного паркинга.

— Весь участок мы планируем завершить до конца года, построить и подготовить к пуску с пассажирами, — подчеркнул заместитель мэра.

Стройка идет и на другом отрезке БКЛ, в районе ее пересечения с Люблинско-Дмитровской линией. Прокладка тоннеля идет под действующей станцией «Печатники».

— Поставили срок с 1 по 23 мая, но постараемся быстрее, — добавил Андрей Бочкарев.

В марте начались работы к прокладке Рублево-Архангельской линии — сооружение стартовой камеры для проходческого щита.

— Планируем в середине мая подготовить щит к запуску, — заявил заммэра. — В следующем году планируется начать стройку всех станций и участков диаметра.

На Троицкой линии работа ведется на участке от «Улицы Новаторов» до станций «Мамыри» и «Столбово».

— Занимаемся уточнением техрешений на участке от административно-делового центра в Коммунарке до Троицка, — говорит Бочкарев.

Он также рассказал, что в Московском зоопарке строители сейчас возводят павильон для ластоногих, расширяют мост между территориями зверинца и строят дополнительный вход возле «Баррикадой». Завершатся все работы к концу года.

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