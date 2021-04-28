Заведующий психиатрической клинической больницей № 1 рассказал, как работникам скорой помогают преодолеть трудности

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Никита Владимирович Чернов, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева.

— Правда ли, что существуют психологически трудные профессии?

— Да, очевидно, это так. Есть ряд профессий, которые предъявляют повышенные требования к психологическим качествам сотрудников: например, к психологической устойчивости, умению справляться с большими и длительными психологическими нагрузками, умению принимать решения и нести ответственность, стремиться помогать людям и т. д. Именно поэтому для соискателей на такие профессии существует определенный отбор, иногда очень сложный и долгий. К таким профессиям можно отнести некоторые медицинские специальности, такие как хирургия, реаниматология и другие. Но не только медики подвержены повышенным психологическим нагрузкам. Это еще и сотрудники МЧС, пожарные, военные специальности.

— Относится ли работа в скорой помощи к таким профессиям?

— Безусловно. Люди, работающие в скорой помощи, оказываются, если можно так выразиться, на «переднем крае» борьбы за здоровье человека. Помимо серьезных физических нагрузок, ведь они работают сутками, они должны обладать достаточно глубокими профессиональными знаниями, чтобы за достаточно короткий промежуток времени суметь правильно оценить состояние пациента, оказать ему необходимую и возможную помощь, а еще выдержать эмоциональные переживания родственников пациента. И все это в течение многих лет. Это может не каждый. В советское время был снят чудесный фильм о работе бригады скорой помощи — «Дела сердечные».

— Сложно ли с психологической точки зрения понимать, что от твоих решений зависит жизнь, принимать решения быстро и т. п.?

— Сложно. И некоторые люди на это не способны. И они, скорее всего, работать в скорую помощь не пойдут. Или недолго там задержатся. Просто не выдержат нагрузки. Все же чаще всего в такие профессии идут люди, которые понимают всю сложность, готовы к подобным нагрузкам. Ведь то, как вы справляетесь с теми или иными сложностями, зависит от вашего отношения к этим сложностям. Если для вас это интересная, любимая профессия, к которой вы долго шли, о которой мечтали, возникающие сложности не воспринимаются как нечто непреодолимое, наоборот, часто они являются прекрасным стимулом для дальнейшего совершенствования.

— Какие люди с психологической точки зрения должны работать на скорой?

— У каждого из нас есть свое представление о том, какой он — настоящий врач. Но есть качества, которые должны присутствовать у медицинских работников всех специальностей. Это, прежде всего, умение сострадать, почувствовать боль другого человека, желание помогать людям (и не только с 9 до 18 часов), постоянное стремление учиться и повышать свой профессиональный уровень, умение выдерживать психологические нагрузки и, конечно, умение принимать решение и нести за него ответственность.

— Как помочь справляться с такой психологической нагрузкой?

— Помощь сотрудникам скорой помощи, коль скоро мы говорим именно о них, должна осуществляться на нескольких уровнях. Прежде всего, это личный уровень. То есть умение самого человека справляться с профессиональными сложностями. Профессионал должен знать, как помочь самому себе восстановиться, уметь переключаться. Обладать навыками эмоциональной саморегуляции. Не терять ту цель, ради которой он пришел в эту непростую профессию, ради чего он готов преодолевать все трудности, которые с ней связаны. Важно не только оказывать помощь другим людям, но и самому уметь получать помощь от других людей. Желательно, чтобы сотрудник скорой помощи чувствовал поддержку и заботу своих близких, своей семьи, чтобы они выступали для него ресурсом, в котором он мог бы черпать силы для своей работы. Второй уровень — это коллектив и вообще обстановка на конкретном рабочем месте. Насколько специалист чувствует себя там комфортно и безопасно, ощущает ли он поддержку коллег и руководства, правильно ли соблюдается режим труда и отдыха и много другое. Третий уровень — профессиональное сообщество — есть ли возможность регулярно проходить повышение квалификации, осваивать новые знания, обсуждать с коллегами свои профессиональные трудности.

— Что бы вы пожелали сотрудникам скорой в их профессиональный праздник?

— Прежде всего, здоровья им самим и их близким, мира в их семьях, чтобы они всегда ощущали поддержку семьи, близких людей. Хорошего рабочего коллектива, поддержки и понимания руководства. Современной оснащенности и безопасности! Чтобы сотрудники скорой помощи никогда не сталкивались с угрозой своей жизни, когда они выезжают на вызов.

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