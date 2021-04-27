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Резидент технополиса «Москва» запатентовал рентген для крови
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Резидент технополиса «Москва» запатентовал рентген для крови

Анастасия Колоскова

Город

Столичная компания «Диагностика-М», являющаяся резидентом особой экономической зоны, в апреле получила патент на устройство для рентгеновского облучения крови. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Уточняется, что инвестиции в создание разработки составили около семи миллионов рублей.

— Запатентованное предприятием устройство рентгеновского облучения крови устраняет биологическую активность донорской крови, снижая у пациента риск ее отторжения. Эта установка будет полезна на станциях переливания крови, при лечении ее патологий, включая онкологию, а также в ходе проведения операций по трансплантации костного мозга. Уже выпущены первые тестовые образцы, осуществляется их государственная сертификация, —пояснил глава ведомства.

Предприятие «Диагностика-М», которое входит в число резидентов особой экономической зоны с декабря 2019 года, занимается разработкой, созданием, производством и поставкой инновационной поисково-досмотровой и рентгеновской техники, которая применяется в микроэлектронике и медицине, пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. В портфеле компании уже 10 патентов.

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