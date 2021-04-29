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Более 18 тысяч участников проекта «Московское долголетие» выбирают танцевальные тренировки
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Более 18 тысяч участников проекта «Московское долголетие» выбирают танцевальные тренировки

Марьяна Шевцова

Город

29 апреля во всем мире отмечают Международный день танца. Праздник посвящен всем стилям танцевального искусства и объединяет любителей и профессиональных танцоров.

Танцевальное направление проекта «Московское долголетие» — одно из самых популярных среди онлайн-активностей. Более 18 тысяч москвичей старшего поколения присоединились к онлайн-занятиям под руководством профессиональных преподавателей. В проекте открыто около 300 групп, в которых участники осваивают разные техники танцев: спортивные, латиноамериканские, бальные, восточные. Программы тренировок адаптированы с учетом возрастных особенностей людей «серебряного» возраста и подходят для участников с разным уровнем подготовки.

— На онлайн-занятия приходят как новички, так и профессионалы. Кто-то занимался до пандемии, многие присоединились уже в онлайн-формате. К каждому ученику стараюсь найти индивидуальный подход. Для начинающих делаю акцент на базовых танцевальных элементах, а для опытных танцоров добавляю больше технических деталей. На тренировках мы учим латиноамериканские танцы: сальсу, румбу, ча-ча-ча, бачату и другие. Чтобы занятия были эффективными для всех, мы разучиваем танцевальные движения линейно, без пары, — рассказывает преподаватель проекта «Московское долголетие» в парке «Сокольники» Сергей Тудинов.

Педагоги и участники проекта отмечают, что занятия танцами — это один из самых эффективных способов поддерживать себя в хорошей форме. Тренировки объединяют в себе спортивную и творческую составляющую, а изучение танцевальных движений положительно влияет на когнитивные функции мозга: улучшаются память и внимание. Врачи-геронтологи подтверждают пользу занятий: они помогают поддерживать физическое, ментальное и психологическое здоровье. Кроме того, танцы снимают стресс, развивают артистизм, пластику и учат чувствовать ритм.

Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Самохина мечтала научиться танцевать с молодости, но не могла найти время для любимого хобби. Мечта сбылась два года назад, когда Татьяна вышла на пенсию и записалась на танцевальные занятия проекта. Участница до сих пор продолжает совершенствоваться в танцевальном мастерстве.

— Сначала было немного страшно, казалось, что у меня ничего не получится, но уже после первого занятия все сомнения развеялись. Танцы дарят мне не только отличное настроение и заряд позитивных эмоций, но и приносят пользу здоровью: прошли боли в спине и улучшилась память. Мы учим много танцевальных движений и связок, что помогает развивать мозг, — говорит Татьяна.

Более 18 тысяч участников проекта «Московское долголетие» выбирают танцевальные тренировкиФото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Тренировки проходят в онлайн-режиме. Преподаватели проекта отмечают, что старшему поколению было непросто переключиться на новый формат, но адаптация прошла быстро. Кураторы проекта и сами преподаватели помогают новым участникам с техническими нюансами: объясняют, как скачать программу и подключиться.

— Мы смогли оперативно адаптироваться к онлайн-занятиям. Для тренировок я подбираю музыку в спокойном темпе, чтобы все успевали выполнять движения. Объясняю и проговариваю каждый шаг. Конечно, избежать технических неполадок невозможно, но мы с терпением и понимаем относимся к этому, — говорит преподаватель Сергей Тудинов.

Сами участники отмечают, что онлайн-занятия стали альтернативой очным тренировкам и помогали им в период самоизоляции поддерживать общение, продолжать заниматься и не падать духом.

— Я всегда с нетерпением жду наших тренировок. Для нас это возможность увидеть друг друга, позаниматься и просто хорошо провести время в компании единомышленников. Пусть и через экран компьютера, — говорит участница проекта Татьяна Самохина.

СПРАВКА «ВМ»

Подать заявку и выбрать онлайн-занятия проекта «Московское долголетие» можно по телефону территориального центра социального обслуживания столицы или на сайте.

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