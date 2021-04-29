Более 18 тысяч участников проекта «Московское долголетие» выбирают танцевальные тренировки

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

29 апреля во всем мире отмечают Международный день танца. Праздник посвящен всем стилям танцевального искусства и объединяет любителей и профессиональных танцоров.

Танцевальное направление проекта «Московское долголетие» — одно из самых популярных среди онлайн-активностей. Более 18 тысяч москвичей старшего поколения присоединились к онлайн-занятиям под руководством профессиональных преподавателей. В проекте открыто около 300 групп, в которых участники осваивают разные техники танцев: спортивные, латиноамериканские, бальные, восточные. Программы тренировок адаптированы с учетом возрастных особенностей людей «серебряного» возраста и подходят для участников с разным уровнем подготовки.

— На онлайн-занятия приходят как новички, так и профессионалы. Кто-то занимался до пандемии, многие присоединились уже в онлайн-формате. К каждому ученику стараюсь найти индивидуальный подход. Для начинающих делаю акцент на базовых танцевальных элементах, а для опытных танцоров добавляю больше технических деталей. На тренировках мы учим латиноамериканские танцы: сальсу, румбу, ча-ча-ча, бачату и другие. Чтобы занятия были эффективными для всех, мы разучиваем танцевальные движения линейно, без пары, — рассказывает преподаватель проекта «Московское долголетие» в парке «Сокольники» Сергей Тудинов.

Педагоги и участники проекта отмечают, что занятия танцами — это один из самых эффективных способов поддерживать себя в хорошей форме. Тренировки объединяют в себе спортивную и творческую составляющую, а изучение танцевальных движений положительно влияет на когнитивные функции мозга: улучшаются память и внимание. Врачи-геронтологи подтверждают пользу занятий: они помогают поддерживать физическое, ментальное и психологическое здоровье. Кроме того, танцы снимают стресс, развивают артистизм, пластику и учат чувствовать ритм.

Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Самохина мечтала научиться танцевать с молодости, но не могла найти время для любимого хобби. Мечта сбылась два года назад, когда Татьяна вышла на пенсию и записалась на танцевальные занятия проекта. Участница до сих пор продолжает совершенствоваться в танцевальном мастерстве.

— Сначала было немного страшно, казалось, что у меня ничего не получится, но уже после первого занятия все сомнения развеялись. Танцы дарят мне не только отличное настроение и заряд позитивных эмоций, но и приносят пользу здоровью: прошли боли в спине и улучшилась память. Мы учим много танцевальных движений и связок, что помогает развивать мозг, — говорит Татьяна.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Тренировки проходят в онлайн-режиме. Преподаватели проекта отмечают, что старшему поколению было непросто переключиться на новый формат, но адаптация прошла быстро. Кураторы проекта и сами преподаватели помогают новым участникам с техническими нюансами: объясняют, как скачать программу и подключиться.

— Мы смогли оперативно адаптироваться к онлайн-занятиям. Для тренировок я подбираю музыку в спокойном темпе, чтобы все успевали выполнять движения. Объясняю и проговариваю каждый шаг. Конечно, избежать технических неполадок невозможно, но мы с терпением и понимаем относимся к этому, — говорит преподаватель Сергей Тудинов.

Сами участники отмечают, что онлайн-занятия стали альтернативой очным тренировкам и помогали им в период самоизоляции поддерживать общение, продолжать заниматься и не падать духом.

— Я всегда с нетерпением жду наших тренировок. Для нас это возможность увидеть друг друга, позаниматься и просто хорошо провести время в компании единомышленников. Пусть и через экран компьютера, — говорит участница проекта Татьяна Самохина.

СПРАВКА «ВМ»

Подать заявку и выбрать онлайн-занятия проекта «Московское долголетие» можно по телефону территориального центра социального обслуживания столицы или на сайте.

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