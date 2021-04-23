Участницы проекта «Московское долголетие» вышли на подиум недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Благодаря совместной работе проекта «Московское долголетие» и Национальной палаты моды уже третий сезон на показах Mercedes-Benz Fashion Week Russia наравне с профессиональными моделями на подиум выходят москвичи старшего поколения. Всего в модных показах приняло участие уже около 60 моделей в возрасте 55+. В этом году кастинг прошли три ученицы школы «Королевская осанка» проекта «Московское долголетие»: Надежда Сарока, Ирина Пигарева и Людмила Лысенко.

Ирина Пигарева не ожидала, что первым показом в ее жизни станет неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Я в полном восторге! Это мой первый показ. Мне очень понравилось работать с профессионалами модной индустрии: дизайнерами, стилистами, режиссерами, моделями. Очень приятно, что мы стали частью этой слаженной команды и к нам относились как к настоящим моделям. Это замечательно, что взрослых моделей приглашают на такие мероприятия — это рушит стереотипы о возрасте и помогает поверить в себя многим людям. Сейчас счастлива, что случай привел меня в проект «Московское долголетие» и я попала в модельную школу, — говорит Ирина.

Впервые на подиум недели моды вышла и Надежда Сарока. У участницы уже большой опыт дефиле. Она участвовала в показах на мероприятиях проекта «Московское долголетие», но, по признанию Надежды, стать частью недели моды — очень важное и ответственное событие.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Я даже подумать не могла, что уже в зрелом возрасте стану моделью. Когда записывалась в проект «Московское долголетие», кураторы предложили мне занятия в школе «Королевская осанка». У меня сразу начались выступления и показы. Видела, как передо мной открываются новые возможности, и вот сегодня на одном подиуме с профессиональными моделями. Во время дефиле я испытываю восторг и счастье, чувствую себя молодой, надеюсь, что это мой первый, но не последний показ на таком значимом модном событии, — говорит Надежда.

Самой опытной моделью проекта на неделе моды стала Людмила Лысенко. Участница уже успела сняться в фотосессиях нескольких популярных брендов, участвовал в показах недели моды в октябре 2020 года, а также была признана лучшей моделью 2020 года в школе «Королевская осанка», действующей в рамках проекта «Московское долголетие».

— Выход на подиум для меня — это адреналин, взрыв эмоций, потрясающее зрелище и праздник стиля. Я очень хотела и мечтала однажды примерить на себя роль модели, поэтому записалась на занятия в школу «Королевская осанка» проекта «Московское долголетие». В будущем планирую дальше развиваться в индустрии моды, тем более у меня уже есть все необходимые навыки и опыт благодаря проекту «Московское долголетие, — говорит Людмила.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Направление «Красота и стиль» — второе по популярности в проекте «Московское долголетие», сегодня его выбирают 8 процентов участников онлайн-занятий. Одним из первых в этом направлении стала работать школа моделей «Королевская осанка». На занятиях школы участники проекта учатся дефиле, изучают фотопозирование, посещают лекции по истории моды, уроки макияжа, ухода за лицом, делают гимнастику для укрепления спины и развития осанки.

Сейчас занятия в школе «Королевская осанка» проходят в режиме онлайн, их посещает более 300 человек. Многие участники проекта благодаря школе уже достигли успехов в мире моды, их приглашают на показы, фотосессии. Именно ученики школы принимают участие в неделе моды в Москве Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

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