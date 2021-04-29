Жизнь в танце: легендарные и молодые детские хореографические ансамбли столицы

Фото: Департамент образования и науки Москвы

На сегодняшний день в городских учреждениях дополнительного образования столичного Департамента образования и науки Москвы открыто около 9 тысяч танцевальных кружков. Ребята занимаются такими направлениями как «Бальный танец», «Джаз-модерн танец», «Народный танец», «Современный танец», «Степ», «Эстрадный танец» и другие. В честь Международного дня танца «Вечерняя Москва» рассказывает о бесплатных танцевальных студиях для детей.

Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева образовательного комплекса «Воробьевы горы» – один из самых прославленных детских коллективов, известных не только в России, но и за рубежом. Юные москвичи приобщаются к музыкальному и танцевальному искусству: коллектив объединяет хор, оркестр и хореографические группы. Ансамбль, основанный в далеком 1937, и сегодня является флагманом детского и юношеского творчества.

— Сложно перечислить все яркие и красочные концерты, которые за эти годы провел наш коллектив, — рассказывает художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева Леонид Михайлович Фрадкин. — Упомяну лишь некоторые. Это и концерт в Государственном Кремлевском дворце – 80-летие ансамбля, в Московском международном Доме музыки вместе со всемирно известным хором мальчиков древнего бенедиктинского монастыря Монсеррат (Испания): пели наши чудесные девчонки из хора «Юность», и выступление с оркестром Службы внешней разведки, которое состоялось в Московском дворце пионеров: замечательное мероприятие, когда взрослые люди в военной форме аккомпанировали детям. Это и совместное выступление с нашим «старшим братом» – Академическим ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, и выступление хореографической группы нашего коллектива в Монако, когда предполагалось, что правящий князь Монако Альбер II будет находиться не более 15 минут в зале, но он досмотрел весь концерт, и первый встал, аплодируя. На всех концертных площадках нашей страны и за рубежом зал приветствовал ребят громкими и продолжительными аплодисментами. Такой успех легко объяснить: талантливые ребята и замечательные педагоги, которые в детстве сами обучались в ансамбле. Сохраняется преемственность поколений и семейная атмосфера.

В хореографической части ансамбля дети начинают заниматься с 6 лет, два года длится подготовительный этап обучения, дети изучают основы классического и народного танца, пластики, ритмики, партерной гимнастики, а также осваиваются элементы танцев из репертуара коллектива.

Многие участники ансамбля продолжают обучение в профессиональных учебных заведениях, таких как Московская государственная академия хореографии, Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, Школа-студия (училище) при Государственном академическом ансамбле народного танца имени И.А. Моисеева и других, становятся артистами ведущих танцевальных коллективов, балета.

— Путевку в жизнь мне дал ансамбль, — не раз повторял в своих интервью выдающийся артист балета, балетмейстер и хореограф, народный артист СССР Владимир Викторович Васильев.

Главный балетмейстер коллектива, заслуженный работник культуры РФ, Марина Игоревна Егорова работает в ансамбле с 1982 года.

— Абсолютно уверена, что обучение детей хореографии и музыке необходимо и должно быть обязательным для всех. Обучение детей хореографии включает в себя развитие физических способностей и координации, логики и гибкости ума, ощущения себя в пространстве и умение держаться в обществе. Это приобщение детей к волшебному миру искусства, формирование эстетического вкуса, умения трудиться и достигать поставленной цели. Танец объединяет все страны и народы нашей планеты. Танец – это международный и всем понятный язык. Танец раскрывает внутренний мир человека, его характер, его мировоззрение, его сущность, — говорит она.

В ансамбле существует преемственность поколений. Многие выпускники ансамбля приводят в хореографические группы своих детей и внуков, чтобы еще раз окунуться в эту необыкновенную атмосферу, встретиться с детством, со своими друзьями.

Хореографические коллективы «Иверия», «Колхида» и «Колхидари» Центра детского творчества «Свиблово» – это уникальные, брендовые коллективы, творчество которых известно и любимо как в Москве, так и далеко за пределами столицы.

Как и Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, танцевальные коллективы «Иверия» и «Колхида» имеют долгую и яркую историю – они были основаны более шестидесяти лет назад. Сегодня хореографический коллектив «Иверия»-«Колхида» насчитывает около 1,5 тысячи воспитанников от 4 до 18 лет. Ансамбль известен как участник и лауреат городских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, имеет много высоких наград.

По словам Светланы Викторовня Уваровой, директора Центра детского творчества «Свиблово», в основе деятельности коллектива лежит принцип «Танец не ради танца, а ради воспитания».

— Основой методики обучения является понимание танца не просто как вида искусства, красивого представления, а как инструмента творческого, духовного, культурного развития личности, воспитания гармоничного и нравственного человека, — говорит она.

Хореографический ансамбль «Родничок» школы № 2083, по сравнению с предыдущими коллективами совсем юный – он был основан сравнительно недавно, в 2006 году, но уже в 2011 году коллективу было присвоено звание «Образцовый», а сегодня ансамбль по праву является одним из ведущих творческим коллективов столицы. Ансамбль – частый гость на сценических площадках Москвы, также коллектив принимает участие в российских и международных конкурсах: в Сочи, Великом Устюге,Польше, Болгарии, Финляндии, Чехии.

Рассказывает руководитель ансамбля Алевтина Копылова:

— На занятиях участники ансамбля осваивают классический и народный экзерсис, занимаются партерной гимнастикой, изучают основы современного танца. Большое внимание уделяется постановке концертных номеров. Здесь царит творческая атмосфера, позволяющая создавать различные программы. В настоящее время репертуар ансамбля включает в себя разноплановые танцевальные номера: народные, современные, эстрадные, стилизованные, что позволяет раскрыть в артистах ансамбля новые грани их индивидуальности, — рассказывает руководитель ансамбля Алевтина Копылова.

В ансамбле занимаются ребята от 10 до 22 лет. Выпускники ансамбля поступают в творческие учебные заведения, связывая свою будущую профессию с искусством хореографии. Ребята плотно взаимодействуют с подшефным хореографическим ансамблем «Колибри», в котором многие из них прошли начальную хореографическую подготовку до поступления в ансамбль «Родничок».

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