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Штурвал игрового корабля прикрепили к стойке
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Штурвал игрового корабля прикрепили к стойке

Андрей Объедков

Город

Во дворе дома № 5, корпус 2, по улице 6-я Радиальная сломан игровой комплекс. Кто-то оторвал штурвал корабля на детской площадке.

В центре большой ярко раскрашенной детской площадки стоит современный игровой комплекс в виде корабля. Ребята играют в моряков. Денис, сын москвички Галины Воропаевой, — капитан судна. Мальчик бодро раздает команды своим юнгам, однако управлять кораблем он не может: сломанный штурвал валяется тут же на земле, рядом с песочницей.

— Недавно мы пришли, как обычно, на площадку и увидели, что штурвал оторван. Может быть, ночью тут гуляла молодежь, случайно сломали. Или вандалы какие-то постарались, не знаю. Но штурвал валяется на земле уже несколько дней, — рассказывает Галина Воропаева. — Денис все спрашивает, когда уже его починят, но почему-то пока никакой реакции нет.

Корреспондент «ВМ» позвонил в «Жилищник района Бирюлево Восточное». Сотрудники управляющей компании обязаны следить за состоянием придомовых территорий и при необходимости оперативно производить ремонт.

В «Жилищнике» зафиксировали обращение. На следующий день на площадку направили рабочих, которые устранили поломку: они прикрепили деревянный штурвал к металлической стойке.

— На детской площадке был произведен ремонт. В настоящее время игровое оборудование работает исправно, — ответил исполняющий обязанности «Жилищника района Бирюлево Восточное» Андрей Солдатов в официальном письме.

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