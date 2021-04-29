Власти Москвы выделили участки для завершения строительства трех спортобъектов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Ангарская улица, 45 Карта всех событий

Дополнительные земельные участки будут выделены для завершения строительства трех спортивных объектов. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Речь идет о двух футбольных полях в Зеленограде и на юго-западе Москвы, а также ВМХ-велодроме на севере столицы. В Зеленограде объект готов на 50 процентов. Там будут достроены административно-бытовое здание и крытая стоянка для спецтехники. Футбольное поле расположится в микрорайоне 9.

ВМХ-велодром находится по адресу улица Ангарская, владение 45. Он строится для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная». Готовность объекта составляет 34 процента.

На улице Паустовского уже на 83 процента построено футбольное поле с трибунами на 498 мест и сопутствующей инфраструктурой, включая административные помещения и крытую стоянку для спецтехники, сообщает Интерфакс.

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