Фантомный ремонт вызвал возмущение

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В редакцию газеты «Вечерняя Москва» обратилась общественный советник управы района Южное Тушино Ольга Брызгалова. Она сообщила, что в доме № 8 на Аэродромной улице в прошлом году официально закончился капитальный ремонт. Но у жителей осталась масса претензий к качеству работ.

Дом на Аэродромной улице возвели в 1956 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали. Поэтому, когда в 2019 году Ольга Брызгалова и ее соседи узнали, что в доме планируется капитальный ремонт, они очень обрадовались. На проведение работ, кстати, выделили более 20 миллионов рублей.

— Но наша радость была недолгой. Все как-то сразу пошло наперекосяк. Первый шок мы испытали, когда еще осенью 2019 года, почти сразу после начала ремонта, в один прекрасный день рабочие не появились на площадках. Позже нам рассказали, что они все улетели отдыхать за границу, — говорит Ольга. — Потом еще интереснее. Чинить крышу начали к зиме. Разве так делается?

В 2020 году странности продолжились: стены в подъездах стали красить дешевой некачественной краской, которая спустя некоторое время начала вздуваться и темнеть. А недавно установленные новенькие батареи стали протекать. Кроме того, в подъездах меняли провода, и около входных дверей их оставили открытыми, а не уложили в короб, как положено.

— Но самое ужасное, что практически ни в одной квартире не поменяли стояки, в том числе и у меня, — жалуется Ольга Брызгалова. — Зато рабочие каким-то образом подписали акты о том, что эти работы выполнены. Я удивилась, начала спрашивать у соседей, но в их квартирах тоже ничего не делали.

Жители дома написали несколько жалоб в управу района. Ответ пришел незамедлительно. Согласно официальной версии, рабочие получили из каждой квартиры заявления об отказе от замены труб. Когда жители попросили показать эти документы, им ответили, что бумаги потеряли.

— Мы обратились за помощью в прокуратуру и в Следственный комитет. В конце 2020 года пришло письмо: «В отношении неустановленных должностных лиц, выполнявших ремонтные работы, возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 Уголовного кодекса России». На этом снова все затормозилось. Ни одного жильца дома на допросы до сих пор не вызвали, — продолжает Ольга Брызгалова. — Как так может быть: дело возбудили, а следственных мероприятий не проводят?

Ко всему прочему, еще в конце 2020 года Мосжилинспекция провела свою проверку. В заключении эксперта сказано, что работы по ремонту стояков холодного водоснабжения не завершены, выявлены нарушения, допущенные при производстве работ по ремонту фасада. Копию этого акта направили в территориальное управление Мосжилинспекции по Северо-Западному округу, столичный Фонд капитального ремонта и письмо на имя руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева с просьбой принять меры по устранению нарушений и выполнению работ в полном объеме.

Ольга Брызгалова сохранила копии всех бумаг. За два года их накопилась внушительная стопка.

— Я лично несколько раз обращалась в управу нашего района, но никакого результата пока нет. К завершению работ до сих пор не приступили, — говорит она.

Корреспондент «ВМ» обратился в управу района Южное Тушино. Но внятного ответа от официальных лиц на момент отправки номера в типографию не поступило. В управе лишь пообещали подготовить ответ в течение 30 дней.

Редакция газеты будет следить за развитием ситуации.

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