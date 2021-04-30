Как будут работать в майские праздники городские учреждения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Грядущие майские праздники стали для россиян неожиданно длинными, а планы на дни между 3 и 8 мая, которые до недавнего времени были рабочими, у многих остались неизменными. О том, по какому графику будут работать такие важные для населения службы и организации, как почта или налоговая, узнала «Вечерняя Москва».

Налоговая

Инспекции столичной Федеральной налоговой службы в праздники не будут работать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Их двери открыты для граждан: 4 и 6 мая — с 09:00 до 20:00; 5 мая — с 09:00 до 18:00; 7 мая — с 09:00 до 16:45.

— Работаем по стандартному графику, который у нас указан на сайте. Ничего не меняется, — рассказали в пресс-службе столичного УФНС.

Центры госуслуг

Центры «Мои документы» не будут работать только 1 и 9 мая. В остальные дни режим их работы останется неизменным.

— Районные центры открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00, — рассказали в пресс-службе центра «Мои документы».

Важно, что изменится график работы сотрудников отдела по вопросам миграции столичного главка МВД, которые предоставляют услуги в «Моих документах»: с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая они не работают.

Получить нужную услугу можно: 4 и 6 мая — с 11:00 до 20:00; 5 мая — с 09:00 до 13:00.

ГИБДД

Восемь подразделений Госавтоинспекции будут работать в столице в праздники. С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая подразделения готовы принять граждан с 08:00 до 20:00. Получить услуги можно в пяти отделениях регистрации автомототранспортных средств по адресам: улица Лобненская, дом 20; улица Твардовского, дом 8, корпус 5; улица Большая Косинская, дом 1б, строение 1; улица Перерва, дом 21; улица Академика Глушко, дом 13.

Кроме того, по такому же графику будут работать пять отделений по экзаменационной работе. Они находятся по адресам: улица Лобненская, дом 20; улица Твардовского, дом 8, корпус 5; улица Вернисажная, дом 1, строение 1; улица Нижние Поля, дом 35, строение 2; улица Варшавское шоссе, дом 170д.

Как отметили в ведомстве, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в подразделениях будут выдавать только российские и международные права при их замене или утрате, а экзамены на право управления транспортом проводиться не будут.

Кроме того, 2 и 3 мая, а также 8 и 10 мая с 10:00 до 22:00 будут работать отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Госавтоинспекции, расположенные в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. Они находятся по адресам: Пресненская набережная, дом 2; Новоясеневский проспект, дом 1; улица Кировоградская, дом 13а; Щелковское шоссе, дом 75; Рязанский проспект, дом 2, корпус 3; Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8.

— С 4 по 7 мая 2021 года регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут осуществлять прием граждан по обычному графику, — отметили в Госавтоинспекции.

Почта

Только 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений столицы, кроме круглосуточных. Последние расположены по адресам: улица Мясницкая, дом 26; улица Уральская, дом 1; Смоленская площадь, дом 13/21.

Почтовые отделения всех классов 8 мая закроются на час раньше, так как это предпраздничный день. Круглосуточных отделений это не коснется.

— 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику. 3 мая отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме, — отметили в «Почте России».

ЗАГС

С 1 по 3 мая управление записи актов гражданского состояния Москвы не работает, а с 9 по 11 мая не работают ЗАГСы. С 4 по 7 мая управление будет оказывать услуги по заключению и расторжению браков по ранее поданным заявлениям в обычном режиме: с 09:00 до 18:00.

— Также будут оказываться в дежурном режиме услуги, которые необходимы заявителям в срочном порядке, — рассказали в пресс-службе управления.

Кроме того, 8 мая станет для ЗАГСов предпраздничным днем, поэтому они будут работать с 09:00 до 17:00. У архивно-информационного отдела и Замоскворецкого отдела ЗАГС в этот день выходной.

— 8 мая Дворец бракосочетания № 1 будет открыт с 09:00 до 21:00. Дворец бракосочетания № 3 — с 09:00 до 17:00. 1 и 9 мая — выходные праздничные дни. С 2 по 7 мая дворцы оказывают услуги по ранее поданным заявлениям с 09:00 до 18:00, — отметили в пресс-службе.

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