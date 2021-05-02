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Что изменится для россиян в мае
Контролер Ольга Насибуллина (справа) проверяет билет у студентки Марии Журавлевой / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Что изменится для россиян в мае

Полина Владимирова

Город

Какие изменения ждут москвичей в мае 2021 года, узнала «Вечерка».

Штраф за высадку

Высаживать детей-безбилетников, которые едут одни, запрещено. С 1 мая за это станут штрафовать: водителей — на 5 тысяч рублей, кондукторов и контролеров — на 20–30 тысяч.

— Если же ребенок едет со взрослым, который не оплачивает проезд за двоих, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке, — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ко Дню Победы

Пенсионный фонд России к 9 Мая выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей. Столичных ветеранов также поздравит правительство Москвы.

— В прошлом году размер выплат составил в зависимости от категории получателей от 10 до 25 тысяч рублей, — напомнили в мэрии. — В этом году увеличенные размеры выплат сохранятся. Ежемесячную прибавку к пенсии в мае получат работники угольной промышленности.

Отсрочка закончилась

Отсрочку сроком в 24 месяца имели пенсионеры, долги которых не превышали 1 миллиона рублей. Оплатить можно было не позднее 1 июля 2022 года. Те, кто не успел оформить отсрочку, ее уже не получат. Также на отсрочку имел право малый бизнес по оплате долгов на 12 месяцев, если долги до 1 августа прошлого года не превышали 15 миллионов рублей. Для бизнесменов отсрочка также закончится с 1 мая 2021 года.

Пенсионные фонды

Еще вступает в силу закон, который устанавливает меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов. Это позволит минимизировать риски тех, кто решил сам обеспечить себе безбедную старость.

Правило двух тестов ПЦР

Вернувшийся из-за границы путешественник должен дважды в течение пяти дней сдать тест на ковид. Ранее правило касалось только возвращающихся из Турции и Танзании. Результаты нужно загрузить на сайт госуслуг.

Налоговый кешбэк

Электронные сервисы портала госуслуг будут доступны через связанные с ним информационные системы. Пользователям личного кабинета налогоплательщика больше не придется отдельно заполнять декларацию о доходах и расходах за год. А сотрудники налоговой службы сами проверят, есть ли у вас право на вычет.

КСТАТИ

С 1 мая дети полицейских и росгвардейцев получат льготы при поступлении в вузы, подведомственные МВД и Росгвардии. Если два абитуриента успешно сдали экзамены с одинаковыми результатами, предпочтение отдадут ребенку из семьи, связанной с силовым ведомством.

Читайте также: Голикова призвала работодателей исполнить указ о нерабочих днях в мае

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