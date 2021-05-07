Закрытие станций метро и перекрытия: как изменится схема движения в Москве 9 мая
В воскресенье, 9 мая, в Москве состоится в очередной раз парад Победы. Однако из-за мероприятия часть улиц в центре города будет перекрыта, а общественный транспорт будет работать по другому расписанию. О том, как изменится схема движения — в материале «Вечерней Москвы».
Какие улицы перекроют
9 мая с 5:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской и 1-й Тверской-Ямской улице до Оружейного переулка. Также с этого времени будут перекрыты Моховая, Солянка, часть Петровки и Большой Никитской. Аналогичные ограничения будут также на Москворецкой набережной и на улицах, расположенных на острове Балчуг на участке от Большого Каменного до Большого Устьинского мостов.
С 10 часов утра для движения транспорта закроют улицы Нижние Мневники, Новый Арбат и Боровицкую площадь. С 15 часов перекроют Звенигородское шоссе, 1-й Силикатный проезд. Движение по нему будет открываться по мере прохождения колонны.
Кроме того, с 15 до 18 часов нельзя будет проехать от Нижних Мневников и улицы Крылатской до деревни Алабино по Минскому шоссе. Звенигородское шоссе будет перекрыто также с 5:30 до 8 утра.
Что с парковкой?
Парковка 9 мая в Москве будет бесплатной, за исключением участков за шлагбаумом. Однако в центре и в местах движения колонны военной техники ее серьезно ограничили с полуночи 7 мая до 13 часов 9 мая. Так, перекрыто парковочное пространство на Звенигородском шоссе от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, на Новом Арбате, на части Садового кольца, части Петровки, на Рождественке, на Большой Полянке и частично на улицах Якиманка и Большая Якиманка.
Также с полуночи 8 мая до 6 утра 10 мая будет действовать запрет на стоянку и остановку по улицам Крылатской и Осенней.
Работа наземного транспорта
Довольно существенные изменения произойдут в работе столичных автобусов. Большинство из них — обслуживающие центр города и связывающие его с окраинами — будут ходить с утра и до конца мероприятия по сокращенному маршруту. Например, автобус «Б» по Садовому кольцу не будет обслуживать участок от Нового Арбата до станции метро «Маяковская».
Автобус М1 не будет ходить от Тверской заставы до кинотеатра «Ударник», автобус М2 — от Библиотеки имени Ленина до Рижского вокзала, М3 — от метро «Кропоткинская» до станции «Лубянка», М5 — от станции «Добрынинская» до «Лубянки» и так далее. Причем ряд ограничений сохранится и в вечернее время лучше, но по каждому маршруту их необходимоузнавать отдельно.
Кроме того, стоит обратить внимание на изменение расписания в других районах города. Так, меняются маршруты наземного транспорта на Воробьевых горах, в районе Солнцево, Зеленограде и в Троицке.
Метро и МЦК
Столичная подземка 9 мая будет в целом работать как обычно, но с 5:30 и до окончания парада на выход закроют станции: Боровицкая, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции. Для входа и пересадок ими пользоваться будет можно и во время мероприятия.
Кроме того, возможны дополнительные ограничения на двух «Арбатских» станциях, на «Тверской», «Чеховской», «Пушкинской», на «Маяковской». Также это может коснуться станций «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».
Узнать более подробную информацию обо всех изменениях движения и спланировать свой маршрут можно на портале «Московский транспорт» в специальном разделе, связанном с перекрытиями из-за парада.
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