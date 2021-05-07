Закрытие станций метро и перекрытия: как изменится схема движения в Москве 9 мая

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В воскресенье, 9 мая, в Москве состоится в очередной раз парад Победы. Однако из-за мероприятия часть улиц в центре города будет перекрыта, а общественный транспорт будет работать по другому расписанию. О том, как изменится схема движения — в материале «Вечерней Москвы».

Какие улицы перекроют

9 мая с 5:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской и 1-й Тверской-Ямской улице до Оружейного переулка. Также с этого времени будут перекрыты Моховая, Солянка, часть Петровки и Большой Никитской. Аналогичные ограничения будут также на Москворецкой набережной и на улицах, расположенных на острове Балчуг на участке от Большого Каменного до Большого Устьинского мостов.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 10 часов утра для движения транспорта закроют улицы Нижние Мневники, Новый Арбат и Боровицкую площадь. С 15 часов перекроют Звенигородское шоссе, 1-й Силикатный проезд. Движение по нему будет открываться по мере прохождения колонны.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, с 15 до 18 часов нельзя будет проехать от Нижних Мневников и улицы Крылатской до деревни Алабино по Минскому шоссе. Звенигородское шоссе будет перекрыто также с 5:30 до 8 утра.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Что с парковкой?

Парковка 9 мая в Москве будет бесплатной, за исключением участков за шлагбаумом. Однако в центре и в местах движения колонны военной техники ее серьезно ограничили с полуночи 7 мая до 13 часов 9 мая. Так, перекрыто парковочное пространство на Звенигородском шоссе от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, на Новом Арбате, на части Садового кольца, части Петровки, на Рождественке, на Большой Полянке и частично на улицах Якиманка и Большая Якиманка.

Также с полуночи 8 мая до 6 утра 10 мая будет действовать запрет на стоянку и остановку по улицам Крылатской и Осенней.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Работа наземного транспорта

Довольно существенные изменения произойдут в работе столичных автобусов. Большинство из них — обслуживающие центр города и связывающие его с окраинами — будут ходить с утра и до конца мероприятия по сокращенному маршруту. Например, автобус «Б» по Садовому кольцу не будет обслуживать участок от Нового Арбата до станции метро «Маяковская».

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Автобус М1 не будет ходить от Тверской заставы до кинотеатра «Ударник», автобус М2 — от Библиотеки имени Ленина до Рижского вокзала, М3 — от метро «Кропоткинская» до станции «Лубянка», М5 — от станции «Добрынинская» до «Лубянки» и так далее. Причем ряд ограничений сохранится и в вечернее время лучше, но по каждому маршруту их необходимоузнавать отдельно.

Кроме того, стоит обратить внимание на изменение расписания в других районах города. Так, меняются маршруты наземного транспорта на Воробьевых горах, в районе Солнцево, Зеленограде и в Троицке.

Метро и МЦК

Столичная подземка 9 мая будет в целом работать как обычно, но с 5:30 и до окончания парада на выход закроют станции: Боровицкая, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции. Для входа и пересадок ими пользоваться будет можно и во время мероприятия.

Кроме того, возможны дополнительные ограничения на двух «Арбатских» станциях, на «Тверской», «Чеховской», «Пушкинской», на «Маяковской». Также это может коснуться станций «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Узнать более подробную информацию обо всех изменениях движения и спланировать свой маршрут можно на портале «Московский транспорт» в специальном разделе, связанном с перекрытиями из-за парада.

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