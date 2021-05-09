«Сваливание в яму арктического холода»: вернутся ли в Москву морозы

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Девятое мая в Москве станет последним прохладным днем, после чего наступит «другая климатическая эпоха». Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он объявил о преждевременном наступлении лета в столице и рассказал, придут ли в город новые волны холода.

По словам метеоролога, в День Победы температура воздуха в столичном регионе остается ниже нормы примерно на полтора градуса. При этом за день до праздника выпало рекордное количество осадков, и в результате показатели были перевыполнены (56 миллиметров вместо положенной месячной нормы в 51), отметил собеседник «ВМ».

— Но уже сегодня вечером (9 мая — прим. «ВМ») с запада начнет усиливаться антициклон. Дожди уже перестали идти, и их больше не будет, а облака начнет рвать. Кстати, поэтому мы спокойно посмотрим праздничный салют: облачность не будет мешать, — уточнил он.

С 10 мая, по словам синоптика, Москву начнет окутывать летнее тепло, которое, по сути, ознаменует преждевременное наступление лета в столице. Обычно метеорологическое лето в своем устойчивом варианте приходит 28 мая либо на день-два раньше, говорит эксперт.

— Вот такие климатические качели — холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания. Причем лето в Москве наступит преждевременно, — подчеркнул Тишковец.

Он уточнил, что под летним теплом в рамках столичного региона имеется в виду такое состояние погоды, при котором среднесуточная температура воздуха пересекает плюс 15 градусов. Например, днем столбики термометра показывают 20 градусов тепла, ночью — 10. Эти значения складываются, делятся на два, и получается показатель — предел, с которого начинается метеорологическое лето, указал метеоролог.

— Для примера: климатическая норма июня в Москве составляет плюс 21 градус. Такую летнюю температуру мы получим уже со следующей недели, — заверил он.

По его словам, конец мая и лето в столице будут умеренно теплыми, без суровых засух и избыточных дождей. Ни по среднесрочным, ни по долгосрочным прогнозам, как утверждает Тишковец, летняя погода не должна смениться волнами холода.

— Все будет более-менее стабильно. Ни дикой жары, ни какого-либо сваливания в очередную яму арктического холода. Все будет прилично: днем плюс 20, ночью около 10 градусов тепла, — заключил метеоролог.

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