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Рекордное количество осадков выпало в Москве за минувшие сутки 
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рекордное количество осадков выпало в Москве за минувшие сутки 

Виктория Родимкина

Город

В Москве за прошедшие сутки выпало рекордное количество осадков: 40 миллиметров, что составляет 78 процентов от месячной нормы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 9 мая.

По его словам, за сутки в городе выпало максимальное для мая количество осадков.

— Был побит прежний максимум не только для 8 мая, который был установлен в 2017 году, когда в осадкомеры попало 27,6 миллиметра, но и абсолютный суточный рекорд для всего мая, который держался с 1976 года, когда пролилось 39 миллиметров, — сказал Евгений Тишковец.

Он отметил, что в Московской области, в Немчиновке, вылилось больше месячной нормы: 53 миллиметра, сообщает РИА Новости.

Ранее синоптики сообщили, когда в столице закончатся дожди.

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