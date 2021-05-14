Что будет с Южным речным портом

Проект благоустройства Южного речного порта / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Начались работы по реконструкции территории Южного речного порта. Закончить их планируют в 2022 году, но уже летом отсюда будут отправляться суда в круизы по стране.

Как отметили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, Южный речной вокзал ждет такая же масштабная реконструкция, какую в прошлом году завершили на Северном речном вокзале. Только работы предстоит чуть больше, ведь Южный порт — самый крупный в столице.

Двухэтажное здание в стиле советского модернизма с широкими окнами, башней и шпилем появилось на берегу Нагатинской поймы в 1985 году.

— Фасад здания украшали пять женских скульптур, символизирующих Черное, Каспийское, Азовское, Белое и Балтийское моря, с которыми связана столица. В торце здания находилась еще одна скульптура — большой компас с символом Москвы в центре. Венчал постройку шпиль с наконечником в виде силуэта парусника, — рассказал директор Северного речного вокзала Сергей Ромазанов.

Из-за кризиса и бойкой рыночной торговли, развернувшейся в 1990-х годах, в плачевное состояние пришло не только само здание, но и вся прилегающая к нему территория.

А тем временем сегодня вокруг Южного речного вокзала многие территории активно развиваются. Например, неподалеку работает тематический парк «Остров мечты», на месте бывшего автогиганта «ЗИЛ» растут новые микрорайоны, а на другом берегу Нагатинской поймы вместо старого завода построен жилой комплекс.

Теперь же предстоит вернуть к жизни и сам порт. Специалисты отреставрируют его здание, причал и набережную.

— Уникальное расположение позволит создать здесь комфортную многофункциональную среду, сочетающую в себе места для жизни, работы, активного спортивного и культурного досуга, — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. — Порт может стать уникальным транспортно-пересадочным узлом, позволяя в том числе пересаживаться с наземного транспорта на речной.

В рамках проекта реконструкции на набережной появятся кафе и рестораны, где можно будет отдохнуть после долгих прогулок, площадки для водных аттракционов и многое другое. В Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы добавили, что к лету следующего года планируется открыть Южный речной вокзал в новом формате — с зонами отдыха, кафе и другими общественными пространствами.

— На этих территориях есть все, чтобы построить районы мечты! Вода, зелень, уникальная природа, транспортная доступность с высоким потенциалом к улучшению. Одним словом, сказка для мегаполиса XXI века, — считает фотограф, эксперт в области архитектуры Алексей Гордиенко.

После обновления с вокзала можно будет отправиться в Нижний Новгород, Калязин или Коломну. Дальше по Волге — доплыть до Волгограда, а там через Волго-Донской канал и до самого Черного моря.

КСТАТИ

Добираться на вокзал после реконструкции территории станет удобнее — через затон Новинки построят два пешеходных моста. Они свяжут новые дома на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» со строящимися жилыми комплексами на противоположном берегу, технопарком и «Островом Мечты».

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