Москвичи приняли участие в первой после пандемии «Ночи музеев» офлайн

Историк Анатолий Роженецкий в Музее скорой помощи рассказывает, как работает служба в столице, на примере публикации в газете «Москва Вечерняя». Кстати, в этом году музей, работающий на базе Станции скорой помощи, присоединился к городской акции впервые / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В эти выходные, 15 и 16 мая, в столице прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев», программу которой составили более 250 бесплатных культурных мероприятий во всех округах.

Впервые в акции принял участие Музей скорой помощи, функционирующий на базе ССиНМП им. А. С. Пучкова. К слову, именно советскому врачу Александру Пучкову своим появлением обязана вся московская скорая помощь.

— Пучков создал алгоритмы, по которым работала скорая, разработал первый санитарный автомобиль, медицинскую форму и придумал номер 03, — рассказывает историк Анатолий Роженецкий.

Александру Пучкову и его принципам в небольшом музее отведено значительное место. Здесь и его рабочий стол, и дневники, и макет санитарного автомобиля.

— Отечественные санитарные машины разрабатывались на базе грузовиков, — рассказывает экскурсовод. — С 1936 до 1952 года они выпускались на основе ГАЗа.

В прошлом году выставочный фонд увеличился еще на один стенд. Нетрудно догадаться, что новая экспозиция посвящена ковиду. За стеклом — средства индивидуальной защиты: респираторы, перчатки, маски, а также тесты и нормативные акты.

Впрочем, период пандемии подарил Музею скорой помощи не только новый стенд, но и внимание москвичей.

— Интерес людей к музею после карантина возрос, — уверяет Ольга Ушакова, руководитель отдела по связям с общественностью музея. — Сейчас мы проводим для всех желающих экскурсии и показываем, как устроена скорая помощь изнутри.

Новые проекты за время пандемии родились и в других культурных учреждениях, принимающих участие в «Ночи музеев». Например, Музей космонавтики запустил телевидение, где астрофизики и инженеры в прямом эфире отвечают на вопросы любителей космоса. Музей Театра Образцова презентовал на акции экскурсию «Легенды МХАТовского дома. Образцов и Немирович-Данченко», рожденную коллективом на самоизоляции.

— Экскурсию мы разрабатывали по видеосвязи, — вспоминает Марина Назарова, директор Музея Театра Образцова. — Кроме того, мы придумали интерактивные форматы, многие из которых используем и сейчас.

По словам музейщиков, прошлый год ускорил трансформацию выставочных пространств. Появились новые способы взаимодействия со зрителями, проекты и идеи.

— За это время мы поняли, что музей будет существовать даже в том случае, если у него не останется физических стен, — уверяет Назарова. — Сейчас это среда обитания для людей, которым тревожно. В сложное время кто-то идет в храм, а кто-то — в музей, для того чтобы попасть в привычную для себя атмосферу и, задумавшись о прошлом, найти себя в настоящем. Поэтому запрос на музеи будет всегда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ежегодная акция «Ночь музеев — 2021» состоялась в России в 15-й раз. В рамках акции прошло более 1200 мероприятий как в онлайн-, так и в офлайн-формате по всей стране, более 250 из них — в столице. В Москве было задействовано свыше 70 площадок, в числе которых были не только музеи, но и театры, галереи и библиотеки. В 23:30 началось самое последнее мероприятие культурных выходных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи:

— В этом году мы встали перед выбором: с одной стороны, мы очень хотели провести «Ночь музеев — 2021», а с другой — финансовое положение музея не позволяло это сделать так, как раньше. Тем не менее мы решили, что игра стоит свеч. Мы поняли, что участие в акции станет большим праздником для тех, кто начиная с 22 января приходит к нам. После второго карантина мы наблюдаем невероятный приток зрителей. Кроме того, у нас было время подготовить выставочные проекты, которые в «Ночи музеев» мы представили своим посетителям.

Читайте также: Шоу «Москва Булгакова» и Кот Бегемот: как пройдут Дни писателя на ВДНХ