Андрей Бочкарев: Московский урбанистический форум пройдет в гибридном формате

Фото: stroi.mos.ru

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, вызванной пандемией COVID-19, Московский урбанистический форум (МУФ-2021) пройдет в гибридном формате, предусматривающем традиционное офлайн-участие российских спикеров и онлайн-подключение иностранных спикеров из разных точек мира. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Московский урбанистический форум является важным событием не только для столицы и России, но и для международных экспертов. Тема предстоящего десятого, юбилейного Московского урбанистического форума — «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Москва как яркий пример активно развивающегося мегаполиса стремится к обмену опытом и экспертизой с другими городами, укреплению международного сотрудничества, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, Московский урбанистический форум традиционно пройдет в концертном зале и парке «Зарядье» в период с 1 по 4 июля. В 2021 году планируется участие более 350 иностранных и российских спикеров, ожидается до 7000 участников в «Зарядье» и до 20 000 онлайн-зрителей.

— В настоящий момент свое участие подтвердили более 80 иностранных спикеров из 27 стран, среди которых яркие представители экспертного сообщества, архитекторы, урбанисты, ученые. Эксперты обсудят практики современных устойчивых городов, опыт мегаполисов, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря своим уникальным особенностям, — сказал Андрей Бочкарев.

Деловая программа МУФ пройдет в период с 1 по 2 июля. Первый день форума — «Города-суперзвезды. Уроки трансформации» — будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, и исследованию концепции звездности, освящению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет. Второй день форума — «Новые перспективы. Взгляд в будущее» — обсуждению и прогнозированию новых вызовов, презентациям передовых городских проектов будущего, развитию международного сотрудничества и диалога мегаполисов для поиска ответов на вопросы будущего городов.

— Пандемия COVID-19 ставит под удар привычный нам образ городской жизни. С учетом опыта прошедшего года, полного вызовов и испытаний для мегаполисов в ряд городов-суперзвезд становятся новые лидеры — города, преодолевающие кризис с наименьшими потерями и ориентированные на человека даже в самые непростые времена, — отметил в свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Московский урбанистический форум проводится с 2011 года при участии мэра Москвы Сергея Собянина. МУФ дает возможность экспертам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики наладить диалог, обменяться опытом и получить новые знания.

На форуме планируется также представить обновленный проект «Строим просто», который позволяет участникам строительства и гражданам быть в курсе актуальной информации об организации строительного процесса.​