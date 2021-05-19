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Андрей Бочкарев: В рамках реализации первого проекта КРТ в Москве возведут пять социальных объектов
Фото: stroi.mos.ru

Андрей Бочкарев: В рамках реализации первого проекта КРТ в Москве возведут пять социальных объектов

Полина Французова

Город

В рамках реализации первого в России проекта комплексного развития территорий (КРТ) в границах бывшей промзоны «Октябрьское поле» построят пять социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках договора КРТ на территории «Октябрьского поля» появится крупный современный жилой район — там планируется построить около 175 тысяч кв. м недвижимости, а также возвести необходимую социальную инфраструктуру», — заявил Андрей Бочкарев.

Глава Строительного комплекса напомнил, что в рамках проекта уже ведется строительство школы на 800 учеников. «Также инвестор возведет два детских сада, поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену», — уточнил Андрей Бочкарев.

В свою очередь компания «РГ-Девелопмент», которая реализует проект, сообщила, что в рамках заключенного с Правительством Москвы договора о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» строители приступили к монолитным работам в первом доме.

«На строительной площадке нового дома на 312 квартир на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» начались монолитные работы. На данный момент строители залили первый куб бетона в фундамент и проводят армирование конструкций фундаментной плиты. Общая площадь корпуса составит около 20 тысяч «квадратов». Его строительство планируется завершить в 2022 году», — отметили в компании застройщика.

Напомним, компанией девелопера в рамках реорганизации части промзоны № 41 уже введено в эксплуатацию 6 жилых корпусов и 2 детских сада. В 2021 году планируется сдать еще два дома и детский сад.​

строительствоАндрей Бочкаревдевелопер
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