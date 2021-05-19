Андрей Бочкарев: Спорткомплекс с первым в городе биатлонным тиром появится на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Первый в столице биатлонный тир появится в составе спортивного комплекса в районе Митино. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новый спортивный комплекс откроется по адресу улица Барышиха, 35 в Северо-Западном округе столицы. Он будет оснащен первым для Москвы биатлонным тиром на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок, — сообщил Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, на данный момент на объекте завершены все работы, проведена итоговая проверка Мосстройнадзора, ввод объекта ожидается во втором квартале текущего года.

— Помимо биатлонного тира в трехэтажном здании разместятся универсальный спортивный зал для занятий волейболом, гандболом, бадминтоном, большим теннисом, мини-футболом и другими командными видами спорта, а также административно-бытовая часть, — добавил Андрей Бочкарев.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, для удобства передвижения маломобильных групп граждан в комплексе установлены пандусы и лифты, нанесены тактильные указатели.

— Главной задачей спорткомплекса является популяризация занятий детей такими видами спорта, как биатлон, лыжи, спортивное ориентирование и многими другими. Тренировать юных спортсменов будут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, чтобы в будущем ребята показывали самые высокие результаты. В основание спорткомплекса была заложена капсула с письмом для будущих спортивных поколений, — добавил Рафик Загрутдинов.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый специализированный спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде.

— В Москве достаточно много строится спортивных сооружений. За последние годы мы построили около 145 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям. Здесь как раз такой спортивный объект создан, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности, — на самом деле, как говорят, у них безграничные возможности, — заниматься и плаванием, и баскетболом, и волейболом, и на тренажерах, — сказал Сергей Собянин.​