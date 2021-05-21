Андрей Бочкарев: Станция «Давыдково» БКЛ метро готова на две трети

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство станции «Давыдково» юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено на 65 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— 10-метровый тоннелепроходческий щит «Надежда» завершил проходку более 1360 метров двухпутного перегона между строящейся станцией «Давыдково» и переходной камерой у будущей станции «Аминьевская» БКЛ метро. Сама станция «Давыдково» готова уже примерно на 65 процентов, — сказал Бочкарев.

По словам заместителя мэра, на станции полным ходом идут отделочные работы и начат монтаж инженерных систем.

Как пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро), трасса тоннеля прошла в неустойчивых грунтах с водонасыщенными песками и мягкопластичными глинами и суглинками, под зоной жилой застройки запада столицы и пересекла по пути Аминьевское шоссе и реку Сетунь.

— До этого щит «Надежда» связал тоннелем «Кунцевскую» и «Давыдково» БКЛ московского метро, откуда продолжил строительство двухпутного перегона, а также был задействован на строительстве метрополитена Санкт-Петербурга, пройдя в общей сложности порядка 12 км тоннелей в двух главных городах России, — добавил Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки последнего тоннеля юго-западного участка БКЛ.

— Завершили проходку последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ. Все станции на участке — «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» — планируем достроить уже в этом году. Они улучшат транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского, — написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».​