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Андрей Бочкарев: На Большой кольцевой линии осталось пройти 5 километров тоннелей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Андрей Бочкарев: На Большой кольцевой линии осталось пройти 5 километров тоннелей

Полина Французова

Город

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена осталось завершить походку последних 5 км тоннелей, включая восточный участок кольца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К настоящему моменту завершена тоннелепроходка между станциями на северо-восточном, западном, юго-западном и южном участках БКЛ. Осталось пройти порядка 5 км тоннелей», — рассказал Андрей Бочкарев.

Глава строительного комплекса уточнил, что проходка тоннелей БКЛ выполнена на 95%, а общая строительная готовность нового кольца составляет 74%.

«Щиты продолжают работу на восточном участке, также предстоит завершить строительство соединительных веток в электродепо «Замоскворецкое» и «Аминьевское», которые предназначены для обслуживания поездов БКЛ», – добавил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов напомнил, что проходка на БКЛ ведется как традиционными 6-метровыми щитами, так и 10-метровыми щитами-гигантами, при помощи которых строятся двухпутные участки тоннелей.

«Тоннель между станциями «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» строит щит-гигант «Лилия», двухпутный перегон между станциями «Печатники» и «Нагатинский затон» сооружает «Виктория», участок между «Кленовым бульваром» и переходной камерой вблизи станции «Каширская» — десятиметровый комплекс «Победа». Отрезок от «Каширской» в сторону «Кленового бульвара» до переходной камеры будет построен при помощи щитов диаметром 6 м», – пояснил Юрий Кравцов и добавил, что шестиметровые тоннелепроходческие комплексы также будут задействованы в строительстве перегонов в депо «Замоскворецкое» и «Аминьевское».

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки последнего тоннеля юго-западного участка БКЛ. «Завершили проходку последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ. Все станции на участке — «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» — планируем достроить уже в этом году. Они улучшат транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского», – написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

МетроБКЛАндрей Бочкарев
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