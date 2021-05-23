Благодаря поддержке правительства Москвы появляется все больше волонтерских объединений

Руководитель проектов благотворительного Фонда защиты городских животных Анна Фельдман держит на руках кота по кличке Шанхай / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

23 мая стартует прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций. «Вечерняя Москва» узнала, какие полезные проекты реализуются с помощью поддержки города.

В Москве зарегистрировано 6,4 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций. Волонтеры помогают детям и взрослым, животным, людям с ограниченными возможностями здоровья, заботятся о природе и экологии.

Одним из направлений деятельности правительства столицы является поддержка некоммерческих организаций. Много лет в городе проводится конкурс грантов мэра Москвы, благодаря которому помощь была оказана сотням добрых инициатив.

В прошлом году одним из победителей конкурса стал благотворительный Фонд защиты городских животных с проектом «Зоомониторинг». Руководитель проектов организации Анна Фельдман рассказала, что благодаря гранту фонд сможет посчитать популяцию кошек, проживающих на территории Москвы.

— Работа уже началась. Наши волонтеры и кураторы вносят в базу не только самих кошек, но и их пол, окрас, состояние здоровья, — пояснила она. — По итогам исследования мы определим наиболее благоприятные районы для проживания этих животных.

Кроме того, проект «Зоомониторинг», как надеются сотрудники и волонтеры фонда, поможет внести изменения в городскую концепцию защиты животных.

В этом году Анна Фельдман и ее команда тоже собираются принять участие в этом конкурсе. На этот раз фонд будет подавать проект по спасению кошек из домов, вошедших в программу реновации.

По словам Фельдман, грантовая поддержка не только помогает уже существующим проектам, но и дает возможность запускать новые.

— Например, благодаря гранту у нас была запущена горячая линия «Кошки в городе» — этот проект стал очень востребован горожанами, — добавила она.

Высоко ценят помощь городских властей и в благотворительном фонде «Шалаш», который помогаем детям, родителям и учителям справляться с любыми проявлениями агрессии и нежеланием следовать общепринятым правилам.

— В прошлом году мы получили грант на проект «Шалаш.Спот» — это пространства в торговых центрах, куда могут прийти подростки и с пользой провести время, — рассказала руководитель отдела коммуникаций фонда «Шалаш» Александра Суворова.

Совсем скоро откроется первое такое пространство. В фонде уверены, что этот проект поможет грамотно организовать досуг детей, с которыми будут работать волонтеры.

Помимо финансовой помощи, правительство Москвы оказывает и ресурсную поддержку НКО. Организации могут бесплатно арендовать помещения для мероприятий, печатать бумажную продукцию, получать юридические консультации.

А с прошлого года запущен благотворительный сервис на mos.ru, через который неравнодушные жители столицы могут делать пожертвования на любую сумму.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Конкурс прошлого года показал, что, несмотря на сложности, некоммерческие организации не остановили свою работу, доказали, что могут брать на себя ответственность, помогать гражданам, предлагать актуальные идеи, полезные городу. Уверена, в этом году мы увидим много новых инициатив, которые обязательно поддержим. Каждую заявку на грант будут оценивать экспертный совет и конкурсная комиссия, которые сформируем вместе с лидерами НКО, представителями науки и образования, социально ответственного бизнеса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 15 тысяч пожертвований на общую сумму свыше 4 миллионов рублей сделали москвичи через благотворительный сервис, который работает на базе портала mos.ru.

Призовой фонд конкурса грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций составит 400 миллионов рублей. Организации смогут получить от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Конкурс будет проходить в 12 номинациях. Победителями конкурса в 2020 году стали 183 организации.

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