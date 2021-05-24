Андрей Бочкарев: Завершено проектирование Бирюлевской ветки метро

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Завершены работы по проектированию Бирюлевской линии столичного метрополитена. Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Чтобы метро как можно быстрее пришло в те районы, где его так ждут, специалисты трудятся круглосуточно, в несколько смен. Так, продлевается Люблинско-Дмитровская ветка до поселка Северный, где на новом участке от «Селигерской» до «Физтеха» будут три новые станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех», — отметил Андрей Бочкарев.

По словам главы строительного комплекса, открытие участка улучшит транспортное обслуживание около 400 тысяч жителей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово и Северный, а также всех, кто ездит туда на работу и учебу: время каждой поездки для пассажиров сократится на 15–20 минут.

— Активно строится и первый участок новой Троицкой линии, которая пройдет от Большого кольца до Коммунарки, а в перспективе дотянется до Троицка. Будет продлена и Арбатско-Покровская линия до Гольянова. В планах и строительство новых станций на действующих линиях метро: «Суворовской» — на Кольцевой и «Южного порта» — на Люблинско-Дмитровской. Приступили к строительству Рублево-Архангельской ветки, спроектировали Бирюлевскую, работы по которой тоже скоро начнутся, — добавил Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра также отметил, что продолжается строительство 5,2-километрового участка Солнцевского радиуса от «Рассказовки» до аэропорта Внуково с промежуточной станцией «Пыхтино».

— В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин дал старт еще одной проходке тоннеля от «Пыхтина» до «Рассказовки», а в будущем году мы двинемся уже в сторону до Внукова. Так что очень скоро аэропорт станет первой воздушной гаванью страны, имеющей собственную станцию подземки. Продлеваем и Сокольническую линию до станции «Новомосковская», что заметно улучшит транспортное обслуживание жителей ТиНАО и Южного Бутова, — резюмировал Андрей Бочкарев.