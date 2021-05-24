Работа, семья, друзья: насыщенная жизнь выпускников столичных домов-интернатов

Алексей Кокорев и Виктория Бочанова, выпускники столичного дома-интерната / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Переезд в квартиру — значимое событие для жителей социальных учреждений. Когда они выходят на самостоятельное проживание, все равно поддерживают общение с сотрудниками дома-интерната и знают, что всегда могут обратиться за помощью по любым вопросам. Родной интернат становится вторым домом, где всегда ждут в гости!

Семья — самое важное в жизни

Алексей Кокорев и Виктория Бочанова познакомились на городских соревнованиях по футболу. Тогда они проживали в разных стационарных социальных учреждениях. Молодой человек сразу обратил внимание на девушку. Но подойти лично не решался. Нашел ее номер у общего знакомого. Долгое время Леша и Вика были друзьями. Они часто общались по телефону, гуляли, виделись на соревнованиях. Позже Вика переехала в дом-интернат, в котором проживал Алексей.

Алексей Кокорев и Виктория Бочанова на прогулке / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Сегодня Вика и Леша уже живут в своей квартире. Алексей покинул интернат в 2013 году, Виктория — меньше года назад. Вместе они уже семь лет. Оба работают, занимаются спортом, зимой любят кататься на коньках, летом — велосипедные или пешие прогулки в парке. Предпочитают правильное питание и ведут здоровый образ жизни.

— Живем мы втроем: я, Леша и наш кот Мичи. У Лешиной коллеги по работе началась аллергия, она отдавала питомца в хорошие руки. Леша не смог остаться равнодушным, взял его к себе. А вообще Лешка очень заботливый, ответственный, целеустремленный, умеет удивить. Мы все делаем вместе: убираем дом, готовим, — рассказала Виктория Бочанова.

Кот Мичи — большая радость в паре Вики и Леши / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Квартиру пара обустраивала вместе. Светлая мебель с добавлением ярких акцентов, в горшках — цветы, на полках — памятные фотографии. Мебель и технику искали ту, которая понравится обоим. А когда необходимо было мнение профессионала, обращались к старшей сестре Вики, которая работает дизайнером.

— У меня очень хорошие отношения с родными. Мы часто проводим время вместе, созваниваемся. Леша быстро нашел общий язык с ними, — добавила девушка.

Частый гость в доме Алексея и Виктории — Дмитрий Кирпичев. Он — лучший друг Леши, коллега по работе. Раньше ребята вместе проживали в одном учреждении.

— Мы не утратили связь. Ни выход из интерната, ни личная жизнь не мешают нашему общению. Вместе ездим на работу на самокатах, гуляем, помогаем друг другу в самых разных вопросах, — поделился Алексей.

Вика и Леша мечтают в следующем году поехать в отпуск. С местом пока не определились, знают одно — однозначно Россия. Ведь «страна большая и мест красивых много», как отмечает Алексей.

Выпускник Сергей Моисеенко большую часть жизни прожил в социальных учреждениях. С детства Сережа занимался спортом. Является двукратным чемпионом Специальной олимпиады по волейболу. Благодаря своему увлечению посетил несколько российских городов и более пяти стран, в их числе Турция, Польша, Финляндия, Грузия.

Вместе с другими проживающими Сергей регулярно ходил в многодневные походы на Алтае и в Крыму. Ребята отправляются в походы, учатся самостоятельно готовить, но и иногда попадают в экстремальные условия, когда нужно проявить волевые качества.

— Здесь большую роль играет взаимность. Взаимовыручка и взаимопомощь очень важны в походах. Сильные помогают слабым. Иногда приходилось делить обязанности. Кто-то готовит, кто-то ставит палатки, кто-то идет за водой. Это все воспитывает человека как личность, учит находиться в команде,— признается Сергей.

У молодого человека есть девушка — Светлана. Вместе они уже пять лет. Она проживает в доме-интернате, но стремится к самостоятельному проживанию. Молодой человек часто приглашает Свету к себе на выходные, вместе они проводят отпуск.

— В период пандемии она жила у меня. Раскормила так, что я распух, как волейбольный мяч. Пришлось некоторые время посидеть на диете, — смеется Сергей.

Сергей Моисеенко за работой / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Несмотря на то что молодой человек уже начал жить самостоятельно, он продолжает посещать тренировки в доме-интернате, участвует в соревнованиях. Его мечта — сделать ремонт в квартире.

— Для меня важно чувствовать себя мужчиной, главным в семье. Со Светой нам комфортно в этом плане. Она на кухне командует, а я несу ответственность за нас двоих. Всем нашим будущим и нынешним выпускникам желаю обрести семью. Вдвоем легче и веселее, — подчеркнул Сергей.

Главное — помогать друг другу

Никита Василенко еще только готовится к самостоятельной жизни. В апреле молодой человек успешно прошел Городскую межведомственную комиссию по определению возможности самостоятельного проживания и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. В ближайшее время его ждет переезд.

— К решению начать самостоятельную жизнь подошел сам, осознанно. Этот шаг был важен, прежде всего, лично для меня. Я много работаю, не люблю сидеть без дела, так что скучать не придется. У меня хорошие отношения с другими проживающими. Они часто обращаются ко мне за помощью. Например, могу что-то починить, помочь с покупками, сходить за продуктами. Здесь я нужен людям, буду частым гостем, — поделился Никита.

Никита много читает. Любит отечественные военные фильмы. Смотрит познавательные видео в Сети. У него не только золотые руки, он хорошо знает тонкости медицины, разбирается в технике. Признается, что многие обращаются за консультацией к сотрудникам учреждения, если речь идет о поломке техники.

Никита Василенко — участник военно-спортивной игры «Зарница» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

— Если бы не наши сотрудники, даже не знаю, как бы сложилась моя жизнь. В доме-интернате мне дали хорошую базу знаний о жизни, ведении быта, поведении в обществе, —рассказал Никита.

Молодой человек внимательно относится к своему внешнему виду. Хорошая обувь — его страсть. Дома у него целая коллекция. Каждую пару Никита хранит в коробке. А в шкафу отдельную полку занимает парфюм.

— У меня уже около 15 разных ароматов. Не представляю, как можно прийти на работу, чтобы не было легкого шлейфа любимого парфюма. Не важно, кем и где ты работаешь, нужно показать себя с хорошей стороны, — уверен Никита.

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