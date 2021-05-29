Директор центра соцобслуживания рассказала о своей работе

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Ольга Николаевна Тимофеева более 18 лет трудится в должности директора в учреждениях социальной защиты: сначала в ЦСО «Северное Бутово», после — в ТЦСО «Бутово». Под ее руководством коллектив центра неоднократно награждался за высокий уровень профессионализма. Также она является многодетной мамой. «Вечерняя Москва» поговорила с ней о работе и личном.

— Расскажите, пожалуйста, о территориальном центре социального обслуживания, который вы возглавляете.

— Я — счастливый руководитель, ведь моя мечта о создании крутой команды осуществилась. В 2017 году по итогам независимой оценки был составлен рейтинг территориальных центров социального обслуживания. ТЦСО «Бутово» занял 2-е место среди 70 столичных организаций и 4-е место среди 2178 учреждений всей страны. Приведу пример нашей работы. Только в период пандемии 200 сотрудников выполнили более 10 000 заявок на социальные услуги. Коллеги проявили себя отважными и смелыми, готовыми на любую работу. Важно, что не только социальные работники, но и другие сотрудники центра присоединись к команде помощи. Они быстро переквалифицировались и помогали с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости жителям района. Но наша команда — это не только профессиональные, но и креативные специалисты. Сотрудники разрабатывают и организовывают мероприятия для пожилых жителей района, детей, многодетных семей, ветеранов. Я тоже с удовольствием принимаю участие в написании сценариев и подготовке творческих номеров.

— Вы активно участвовали в становлении «Моего социального центра» в Южном Бутове, всегда присутствуете на мероприятиях пространства. МСЦ — ваше любимое детище?

— Как в семье, все дети одинаково любимы, так и в работе каждое подразделение нашего ТЦСО дорого и значимо для меня. Конечно, о таком проекте, как клубные пространства «Мой социальный центр», мы могли только мечтать! МСЦ помогает людям старшего поколения найти себе интересное хобби, обрести друзей и новый смысл в жизни. Приятно видеть довольных посетителей центра, которым мы помогли раскрыть себя и свои таланты.

— Что больше всего нравится в вашей работе?

— Работа в ТЦСО — это возможность помогать людям. Приятно осознавать, что я использую свои ресурсы — руководителя, депутата, человека — на благо жителей. Особенно ценно, что подопечные видят во мне не только руководителя центра социального обслуживания, но и человека. Однажды в 7 часов утра мне позвонил житель района, ветеран войны Александр Иванович. С волнением в голосе он сказал: «Ольга Николаевна, дорогой мой, уважаемый человек, я в больнице. Врачи предлагают операцию, но не настаивают. Вот как скажете мне, так и сделаю». В такие моменты осознаешь, насколько значимо твое участие в жизни другого человека и как важно быть внимательным к каждому!

— Тяжело сочетать руководство ТЦСО и заботу о большой семье?

— Для меня это просто. Люблю все делать играючи! Что касается детей, я всегда была уверена, что стану многодетной мамой. Отчетливо помню, когда старшей дочери Кристине было около года, я смотрела на нее и думала, что хочу еще малышей. Так появились Лизавета и Ксюшенька. Но работа требует не меньше внимания и отдачи, чем воспитание детей. Можно сказать, что ТЦСО — мой четвертый ребенок.

— Вы поклонник ЗОЖ?

— Я целиком за здоровый образ жизни! В детстве занималась спортивной гимнастикой. Сейчас, чтобы сохранить общий тонус, обязательно нахожу время для любимых упражнений. Также предпочитаю подниматься по ступенькам, а не на лифте. Еще считаю полезными для здоровья регулярные прогулки на свежем воздухе. Какое бы ни было время года, прохожу минимум 10 000 шагов ежедневно.

— Есть ли у вас мечта?

— Начну с того, что я очень счастливый человек! У меня прекрасный муж и большая семья, настоящие друзья, любимая работа. Я люблю и умею трудиться и отдыхать. Все мои мечты сбываются, а на их место приходят новые. Сегодняшняя моя мечта — стать многодетной бабушкой! Верю, что так оно и будет.

Справка «ВМ»



ТЦСО «Бутово» предоставляет жителям районов Южное Бутово и Северное Бутово широкий спектр социальных услуг — от обслуживания на дому до социальной реабилитации инвалидов. Важным направлением работы центра является поддержание активного образа жизни москвичей серебряного возраста, а также вовлечение их в современную социальную и культурную жизнь города. Обратиться за помощью и социальной поддержкой в ТЦСО «Бутово» можно по телефону: +7 (495) 716-36-72.

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