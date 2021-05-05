Лариса Савина: Работа в социальной защите — это миссия

Фото: Из личного архива Ларисы Савиной

Автор более ста научных публикаций в области социальной работы, реабилитации и долговременного ухода; высшее профессиональное образование по направлению «Сестринское дело», «Преподаватель-тренер», «Психология менеджмента и управление персоналом», а также обладатель международных и российских сертификатов по различным международным курсам — такой бэкграунд у Ларисы Савиной, директора Территориального центра социального обслуживания «Вешняки».

Лариса Юрьевна работает в сфере социального обслуживания уже 26 лет. И можно с уверенностью сказать, что для нее социальная помощь — дело всей жизни. Она рассказала нам о своей работе, о совмещении научной и практической деятельности и о том, как фехтование помогает бороться со стрессом.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути. Почему вы посвятили свою жизнь социальной помощи?

— Я считаю, что работа в сфере социальной защиты — это все-таки миссия. Если человек пришел в эту профессию, то очень быстро появляется осознание: подходит ему эта деятельность или нет. Высокая работоспособность, неравнодушие, личная готовность отдавать, делиться, помогать — мне это всегда было близко, поэтому я здесь.

В 1995 году довелось участвовать в создании детского реабилитационного центра практически с нуля. Я проработала здесь более семи лет и убедилась, что реабилитация — мое призвание. Кроме того, работала с приемными семьями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, а также со взрослыми инвалидами и людьми, которым требуется долговременный уход или паллиативная помощь. Параллельно проходила различные стажировки, изучала региональные и зарубежные практики, осваивала новые направления работы, в том числе и преподавание в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Сейчас моя работа в большей степени связана с организацией нестационарным социальным обслуживанием.

— Какие из стажировок и курсов повышения квалификации вам особенно запомнились и почему?

— Запомнились и курсы подготовки клинических тренеров по долговременному уходу (Израиль), и курсы по паллиативной помощи в геронтологии (Чехия), а также обучение техникам коучинга (Великобритания) и элементам кондуктивной педагогики (Венгрия). Полезно и приятно было получить европейские квалификационные сертификаты DGQ (Германское общество по качеству) и EOQ (Европейская организация по качеству). Все эти стажировки были очень полезны, мы узнали много нового.

— Вы автор множества работ в области теории, технологии социальной работы, социальной реабилитации. Расскажите, какие исследования стали для вас наиболее значимыми, самыми трудоемкими и самыми близкими по душе?

— Остановлюсь на нескольких изданиях, так как считаю их не перегруженными цифрами и полезными для повседневной деятельности специалистов социальной сферы. Например, в работе «Практикум взаимодействия с ребенком-инвалидом» рассказываю не только о проблемах детской инвалидности, но и том, какими средствами мы можем повлиять на улучшение самочувствия ребенка. Причем основное внимание направлено на усиление у ребенка его сохранных функций, а также коммуникативных ресурсов семьи и ближайшего окружения.

В одной из публикаций подробно описываю практику организации реабилитационного медийного пространства для инвалидов с ментальными нарушениями и конкретные рекомендации для работы в учреждении социальной защиты. Ведь чтобы заботиться о тех, кто слабее, врачам, медсестрам, психологам и сотрудникам нашей системы необходимо объединять усилия — их задачи во многом пересекаются! Так, в книге «Какая она — хорошая сиделка?» рассматриваем 10 реальных рабочих ситуаций, с которыми специалисты сталкиваются в своей повседневной работе: приводится пошаговый алгоритм взаимодействия, разбор типичных ошибок и способы их устранения в процессе долговременного ухода.

— А как все происходит на практике?

— Все, о чем я пишу, либо уже применено на практике, либо планируется реализовать. В настоящий день наше ТЦСО «Вешняки» оказывает социальную помощь жителям одноименного района Восточного округа Москвы. Мы предоставляем весь спектр социальных услуг, а самым востребованным и развитым направлением является реабилитация, которой я посвятила не только большое количество научных работ, но и досконально изучила на практике. Представьте, площадь обслуживаемой нами территории составляет почти 30 квадратных километров! Вот здесь-то нам и помогает ЗОЖ: ведь обходить большие территории нашим социальным работникам приходится каждый день. У нас в центре работает сплоченная и продуктивная команда. Я горжусь каждым из коллег!

— Расскажите немного о себе: ваши увлечения, достижения, хобби, чем вы гордитесь?

— Раньше серьезно занималась фехтованием и стала кандидатом в мастера спорта. И это направление физической активности кажется мне до сих пор очень важным, ведь практически все мы, социальные работники, за ЗОЖ. Моя спортивная форма помогает мне быть позитивной и собранной каждый день. Стресс, выгорание — частые спутники социальных работников. Мне же моя спортивная закалка помогает не пропускать такие «удары», как, например, разочарование или усталость. А еще фехтование — это пример индивидуальной и командной работы. Как показывает практика, я действительно командный игрок, вижу в этом много плюсов для качественного выполнения любых поставленных задач.

В прошлом году решила принять участие в конкурсе «Лидеры России». Мне было важно и интересно разобраться в «кухне»: как проходит, кто участники, с какими задачами и целями они пришли, какие социальные проекты уже реализовали и над чем работают сейчас. В итоге удалось пройти два тура, и это тоже было интересным опытом, который дал мне дополнительную уверенность в себе, а также ощущение соучастия в чем-то общем, масштабном, всероссийском. И я поняла главное, что мы все — лидеры в различных сферах деятельности и простые сотрудники — делаем одно большое дело: стараемся улучшить жизнь других людей.

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