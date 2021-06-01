Яркие краски детства: как учреждения дополнительного образования столицы отметят День защиты детей

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Международный день защиты детей отмечают в большинстве стран мира. Московские дворцы и центры творчества проведут познавательные и развлекательные онлайн-мероприятия, приуроченные к празднику.

Для юных москвичей подготовлены концерты, выставки рисунков, игровые квесты и мастер-классы. Окунуться в радостную атмосферу, узнать много нового смогут и взрослые — мамы и папы, бабушки и дедушки. Предлагаем подборку активностей на 1 июня.

Центр внешкольной работы «Синегория» в 10:00 для москвичей старше пяти лет проведет мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Чудесный мир детей планеты». Его участники смогут проявить творческие способности и сделать своими руками подарок к празднику. Для работы понадобятся бумага в цветовом ассортименте, ножницы, клей, картон. Ссылка на регистрацию.

Центр детского и юношеского творчества «Бибирево» в 14:00 откроет для детей старше 12 лет мастер-класс «Кулинария сладкоежек». Его участники научатся делать в домашних условиях шоколадный фонтан. Ссылка на регистрацию.

Центр детского творчества «Замоскворечье» в 14:00 запланировал онлайн-выставку рисунков «Яркие краски детства». На выставку принимаются работы, выполненные в любой технике. Присылать их нужно на почту stazhila@zamoskv.ru до 28 мая (включительно). Ссылка на мероприятие.

Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» для жителей города всех возрастов подготовил концертную программу «Планета детства», которая начнется в 15:00. Воспитанники дома творчества подарят атмосферу душевности, представив сольные и групповые вокальные и хореографические номера, чтецкие программы. Ссылка на трансляцию.

Центр детского творчества «Свиблово» в 15:00 приглашает на развлекательно-игровой квест «В стране выученных уроков». Ребята 7–12 лет смогут проверить свои знания, решая головоломки, и приобрести новые, а также вспомнить правила безопасного поведения в период летних каникул. Ссылка для участия.

Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара подготовил для ребят старше семи лет интересные вопросы, на которые они смогут ответить в 16:00 на интерактивной программе «Устами младенца». Ссылка на регистрацию.

Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма в 17:00 проведет особенно актуальный перед летними каникулами мастер-класс, на котором расскажут, как не потеряться в лесу, какие превентивные меры предпринять, чтобы этого не случилось, и что делать, если это все-таки произошло. Ссылка для подключения.

Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» приглашает юных москвичей старше 7 лет в 18:00 на онлайн-спектакль «Приключения Буратино» Московского детского профессионального театра «Бемби». Ссылка для просмотра.

Московский дворец пионеров в праздничный день запустит для родителей̆, бабушек и дедушек, педагогов, старших братьев и сестер флешмоб «Научился у детей». Для участия нужно в своих аккаунтах в социальных сетях опубликовать фотографии с текстом о том, чему новому и полезному вы научились у ребенка, а также отметить странички Дворца пионеров (в Instagram, Facebook, «ВКонтакте»), поставить хештег #научилсяудетейМДП. Лучшие посты будут опубликованы в социальных сетях Московского дворца пионеров.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, пройдут во всех учреждениях дополнительного образования Москвы. Афиша и подробная информация размещены на их официальных сайтах и портале «Дом онлайн». Также виртуальные мероприятия можно найти на портале «Я дома».

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