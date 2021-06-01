Как в центре «Профессионал» дети поддерживают своих родителей в освоении новых профессий

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Накануне Международного дня защиты детей сотрудники учебного центра «Профессионал» задали несколько вопросов своим слушателям-родителям. Мамы и папы рассказали, легко ли совмещать профессиональное обучение с воспитанием детей, помогают ли дети осваивать современные информационные технологии и учатся ли чему-то новому вместе с родителями.

Дети начинают свой образовательный путь с раннего детства. В этот период их постоянно поддерживают родители, помогают им справиться с трудностями, подбадривают, делятся опытом и учатся вместе с ними. За разъяснением непонятного урока или сложной задачи ребенок непременно бежит к маме или папе. А что если родители сами вновь садятся за парту и становятся студентами?

Если дети уже взрослые, они с удовольствием помогают родителям в том, что сами знают хорошо, например, постигать сложности современных информационных систем.

Москвичка Людмила Шеремет сейчас изучает новые технологии для работы на курсе «Оператор ЭВМ со знанием программы «1С: Документооборот». Она рассказывает, что сын помогает ей в освоении новых знаний и делится своей техникой.

— Моему сыну 22 года. Для занятий он дал мне свой ноутбук, чем очень помог. Благодаря этому я смогла заниматься дома. Он рад тому, что я смогу найти работу по своей новой профессии и не буду так уставать, как на предыдущем месте, где мне приходилось стоять на ногах по 12 часов, — рассказала она.

У Вероники Каганович ребенок еще совсем маленький, но он уже старается поддерживать маму. Женщина сейчас проходит программу повышения квалификации «Онлайн-профессионал: организация профессиональной деятельности в Сети». Она рассказала о забавном случае, произошедшем во время обучения.

— Однажды во время подготовки домашнего задания ко мне подошел мой трехлетний сын. Он увидел на экране компьютера различные схемы и инфографику. Ему стало очень интересно — он тоже решил попробовать нарисовать такие штуки в своем альбоме, — поделилась она.

Вне зависимости от возраста детей и родителей совмещать обучение и заботу о семье бывает непросто. Кому-то помогают родственники или старшие дети, а кому-то приходится справляться самостоятельно. Например, как Наталье Кошенко, проходящей курс «Интернет-маркетинг» в «Профессионале».

— Совмещать обучение с воспитанием детей мне дается очень непросто, но мои дети всегда поддерживают мои начинания и стремления. В школе сейчас экзамены. Приходится помогать детям, а ночью заниматься самой. Но это временные трудности, они только закаляют. Мы привыкли делать все сами, так как нет родственников и помощников, рассчитываем только на себя. Думаю, детям это в жизни очень пригодится. И я рада, что есть возможность учиться, — поделилась слушательница центра.

Некоторые родители, прошедшие серьезную профессиональную переподготовку, рассказывают, что теперь знают компьютерные программы даже лучше подрастающего поколения, несмотря на то, что они уже давно используют компьютеры в учебе и работе.

— Скажу так: после прохождения курса в учебном центре я разбираюсь в программах Excel и Word лучше, чем моя взрослая дочь, которой 26 лет. Могу теперь сама научить ее тому, чего она не знает, — поделилась Елена Романова, слушательница курса «Оператор ЭВМ со знанием программы «1С: Документооборот».

Каждому родителю важно быть хорошим примером для своего ребенка. Также не стоит забывать, что отношение к учебе, важности образования и способность учиться с удовольствием у детей формируется благодаря взрослым. Они наблюдают за тем, как учатся их родители, и процесс непрерывного обучения через всю жизнь становится естественным и воспринимается гораздо легче.

— Дети одновременно удивляются и поддерживают. Не критикуют, но спрашивают, зачем мне это нужно? Я им стараюсь объяснить свою мотивацию к обучению, стараюсь показать своим примером, что учиться никогда не поздно и очень даже полезно. Мы с детьми обмениваемся комментариями и обсуждаем ход нашего обучения: они рассказывают мне про свои трудности и успехи, а я им про свои, — поделилась Юлия Рябцева, слушательница курса «Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческой организации».

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичного департамента труда и соцзащиты. В центре можно пройти переобучение или курсы повышения квалификации по современным востребованным специальностям, а также освоить рабочие профессии.

Слушатели и выпускники «Профессионала» могут также обратиться за помощью в трудоустройстве к карьерным консультантам центра. Связаться с сотрудниками центра можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или написать на почту.

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