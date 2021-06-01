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Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в этом году введут 28 объектов образования
Фото: stroi.mos.ru

Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в этом году введут 28 объектов образования

Виктория Родимкина

Город

Столица каждый год выделяет около десяти миллиардов рублей на строительство школ и детских садов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 1 июня.

По его словам, эти средства будут потрачены на завершение строительства и ввод объектов образования, а также на проектирование объектов, которые будут построены в будущем.

Заммэра уточнил, что в этом году в Москве планируется ввести 28 школ и детских садов, сообщает Интерфакс.

— На следующий год в городе за счет средств бюджета планируется ввести 14 школ, 18 детских садов, — сказал Андрей Бочкарев.

Ранее, 31 мая, заммэра рассказал о развитии территории бывших промзон Москвы.

Читайте также: Одиннадцать образовательных объектов построят по реновации на юго-востоке Москвы

школадетский садАндрей Бочкарев
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