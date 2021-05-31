Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев рассказал о развитии территории бывших промзон Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев рассказал о развитии территории бывших промзон Москвы

Виктория Родимкина

Город

В Москве с начала этого года на территории бывших промышленных зон было введено в эксплуатацию около 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 31 мая.

По его словам, в этом году уже ввели свыше 530 тысяч квадратных метров жилья. Заммэра пояснил, что бывшие производственные площадки обладают большим потенциалом для строительства. Власти ведут работу по включению таких территорий в полноценную жизнь столицы.

— Здесь появляются современные кварталы с многофункциональной застройкой, жильем, социальной инфраструктурой и рабочими местами. Только в этом году на таких площадках планируется построить и ввести в эксплуатацию более 70 различных объектов общей площадью порядка 4,1 миллиона квадратных метров, — сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что в границах новых кварталов уже были построены два детских сада и одна школа.

В городе в прошлом году было введено в эксплуатацию 97 объектов недвижимости совокупной площадью более 3,6 миллиона квадратных метров.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Готовы основные конструкции вестибюля станции «Рижская» БКЛ

промзоныАндрей Бочкаревразвитие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте