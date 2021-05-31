Андрей Бочкарев рассказал о развитии территории бывших промзон Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве с начала этого года на территории бывших промышленных зон было введено в эксплуатацию около 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 31 мая.

По его словам, в этом году уже ввели свыше 530 тысяч квадратных метров жилья. Заммэра пояснил, что бывшие производственные площадки обладают большим потенциалом для строительства. Власти ведут работу по включению таких территорий в полноценную жизнь столицы.

— Здесь появляются современные кварталы с многофункциональной застройкой, жильем, социальной инфраструктурой и рабочими местами. Только в этом году на таких площадках планируется построить и ввести в эксплуатацию более 70 различных объектов общей площадью порядка 4,1 миллиона квадратных метров, — сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что в границах новых кварталов уже были построены два детских сада и одна школа.

В городе в прошлом году было введено в эксплуатацию 97 объектов недвижимости совокупной площадью более 3,6 миллиона квадратных метров.

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