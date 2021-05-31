Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Готовы основные конструкции вестибюля станции «Рижская» БКЛ
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Готовы основные конструкции вестибюля станции «Рижская» БКЛ

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Рижская площадь Карта всех событий

В вестибюле станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро строители завершили устройство основных конструкций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общий объем железобетонных конструкций на вестибюле станции составил девять тысяч кубических метров. В настоящее время специалистам метростроя осталось выполнить один проем под монтаж эскалаторного оборудования. Заммэра отметил, что здесь установят четыре эскалатора длиной 84 метра. Соответствующие работы начнутся уже в августе этого года.

Глава Строительного комплекса рассказал, что вестибюль будет находиться под Рижской площадью.

— Уровень кассового зала будет соединен с существующим подземным пешеходным переходом, ведущим к зданию Рижского вокзала и наземному павильону одноименной станции Калужско-Рижской линии, — уточнил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь пояснил, что одновременно строители работают над возведением венткиосков и отделкой технических помещений, где ведутся кирпичная кладка и штукатурные работы. Он добавил, что в наклонном ходе в ближайшее время начнется устройство фундамента под плиты перекрытия.

Как подчеркнул Жуков, декоративно-художественное оформление вестибюля поддержит основную архитектурную концепцию всего станционного комплекса — «портал в город». Ее основополагающим элементом станет арка, которая акцентирует вход в наземный стеклянный павильон и будет повторяющимся элементом в проемах центрального зала станции.

Напомним, станция глубокого заложения «Рижская» строится закрытым способом на территории бывшего Рижского радиорынка и площади Рижского вокзала. Ее планируют открыть в 2022 году в составе участка «Электрозаводская» — «Савеловская» Большого кольца. ​Станция будет пересадочной с одноименной станцией Калужско-Рижской линии.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что вокзал Восточный, открытый при участии мэра Москвы Сергея Собянина в субботу, 29 мая, полностью интегрирован в транспортную инфраструктуру столицы.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Благодаря вводу Большого кольца метро станет доступнее

Строительство метровестибюль станцииБКЛ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте