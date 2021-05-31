Андрей Бочкарев: Готовы основные конструкции вестибюля станции «Рижская» БКЛ

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Рижская площадь Карта всех событий

В вестибюле станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро строители завершили устройство основных конструкций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общий объем железобетонных конструкций на вестибюле станции составил девять тысяч кубических метров. В настоящее время специалистам метростроя осталось выполнить один проем под монтаж эскалаторного оборудования. Заммэра отметил, что здесь установят четыре эскалатора длиной 84 метра. Соответствующие работы начнутся уже в августе этого года.

Глава Строительного комплекса рассказал, что вестибюль будет находиться под Рижской площадью.

— Уровень кассового зала будет соединен с существующим подземным пешеходным переходом, ведущим к зданию Рижского вокзала и наземному павильону одноименной станции Калужско-Рижской линии, — уточнил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь пояснил, что одновременно строители работают над возведением венткиосков и отделкой технических помещений, где ведутся кирпичная кладка и штукатурные работы. Он добавил, что в наклонном ходе в ближайшее время начнется устройство фундамента под плиты перекрытия.

Как подчеркнул Жуков, декоративно-художественное оформление вестибюля поддержит основную архитектурную концепцию всего станционного комплекса — «портал в город». Ее основополагающим элементом станет арка, которая акцентирует вход в наземный стеклянный павильон и будет повторяющимся элементом в проемах центрального зала станции.

Напомним, станция глубокого заложения «Рижская» строится закрытым способом на территории бывшего Рижского радиорынка и площади Рижского вокзала. Ее планируют открыть в 2022 году в составе участка «Электрозаводская» — «Савеловская» Большого кольца. ​Станция будет пересадочной с одноименной станцией Калужско-Рижской линии.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что вокзал Восточный, открытый при участии мэра Москвы Сергея Собянина в субботу, 29 мая, полностью интегрирован в транспортную инфраструктуру столицы.

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