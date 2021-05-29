Андрей Бочкарев: Новый вокзал «Восточный» полностью интегрирован в столичную транспортную сеть

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Россия, Москва, Восточный вокзал Карта всех событий

Вокзал Восточный, открытый при участии мэра Москвы Сергея Собянина в субботу, 29 мая, полностью интегрирован в транспортную инфраструктуру столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новый вокзал Восточный полноценно включен в городскую транспортную инфраструктуру. Отсюда по надземному пешеходному переходу можно совершить комфортные пересадки на станцию МЦК «Локомотив» и станцию метро «Черкизовская», — рассказал Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в районе нового здания путей сообщения организованы съезд с Северо-Восточной хорды и подъезд через Окружной проезд. Так, до нового вокзала будет удобно добраться на такси или личном автомобиле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров официально открыли новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования. Вокзальный комплекс включает современный пассажирский терминал, две новые платформы и два выхода. В здании обустроены зал ожидания на 200 мест, автоматические камеры хранения, универсальные билетные кассы и многочисленные фуд-корты.

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