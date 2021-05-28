«Сапсан» из Нижнего Новгорода поменяет платформу на Курском вокзале Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

Поезд «Сапсан», который следует из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, будет прибывать на третью платформу Курского вокзала столицы. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Уточняется, что высокоскоростной поезд будет отправляться с седьмого пути платформы № 3. Ранее он останавливался у платформы № 11. Изменения внесли из-за реконструкции участка Каланчевская — Курский вокзал.

Ранее сообщалось, что дополнительная остановка появится для поезда Москва — Переславль-Залесский.

Читайте также: Москва предоставит РЖД 11 участков в аренду для развития инфраструктуры