Дополнительная остановка появится для поезда Москва — Переславль-Залесский

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С 29 мая туристический поезд №927/928 Москва — Переславль-Залесский будет совершать дополнительную остановку на станции Александров для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Данные меры необходимы для повышения качества обслуживания пассажиров и развития внутреннего туризма.

Поезд курсирует по специально разработанному для него расписанию в выходные и праздничные дни, когда спрос пассажиров на поездки по туристическим маршрутам наиболее высок. В его составе имеется три вагона. Салон поезда оборудован климатической установкой, удобными мягкими сиденьями и санитарным модулем. Оформить проездные документы на туристический состав можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложения «РЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.

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