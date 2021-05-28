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Московские автобусы в июне перевезут на 13 процентов больше пассажиров
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские автобусы в июне перевезут на 13 процентов больше пассажиров

Юлия Павлушова

Город

Новые автобусы коммерческих перевозчиков Москвы в июне смогут перевозить на 13 процентов больше пассажиров. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Вместо транспорта малого класса на дороги столицы выйдут 528 больших автобусов с системой климат-контроля, USB-зарядками и Wi-Fi. Каждый рассчитан на 85–100 пассажиров.

Автобусы малого класса оставят на маршрутах с невысоким числом пассажиров, пишет РИА Новости.

Ранее увеличение пассажиропотока зафиксировали в московском наземном транспорте.

Читайте также: Столичные автобусы за десять лет стали ходить быстрее на 15–20 процентов

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