Московские автобусы в июне перевезут на 13 процентов больше пассажиров

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Новые автобусы коммерческих перевозчиков Москвы в июне смогут перевозить на 13 процентов больше пассажиров. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Вместо транспорта малого класса на дороги столицы выйдут 528 больших автобусов с системой климат-контроля, USB-зарядками и Wi-Fi. Каждый рассчитан на 85–100 пассажиров.

Автобусы малого класса оставят на маршрутах с невысоким числом пассажиров, пишет РИА Новости.

Ранее увеличение пассажиропотока зафиксировали в московском наземном транспорте.

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