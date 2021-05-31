Одиннадцать образовательных объектов построят по реновации на юго-востоке Москвы

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Одиннадцать образовательных объектов планируется построить по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Об этом заявил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 31 мая.

— Для жителей района Кузьминки создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В рамках программы реновации в Кузьминках предусмотрено строительство семи детских садов, четырех школ, двух поликлиник, трех физкультурно-оздоровительных комплексов, — рассказал руководитель ведомства.

Уточняется, что новые квартиры в этом районе получат жители 287 сносимых домов. На данный момент в Кузьминках ведется строительство семи домов по реновации, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что переселение по программе реновации стартовало в Обручевском районе города.

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