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Одиннадцать образовательных объектов построят по реновации на юго-востоке Москвы
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Одиннадцать образовательных объектов построят по реновации на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Одиннадцать образовательных объектов планируется построить по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Об этом заявил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 31 мая.

— Для жителей района Кузьминки создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В рамках программы реновации в Кузьминках предусмотрено строительство семи детских садов, четырех школ, двух поликлиник, трех физкультурно-оздоровительных комплексов, — рассказал руководитель ведомства.

Уточняется, что новые квартиры в этом районе получат жители 287 сносимых домов. На данный момент в Кузьминках ведется строительство семи домов по реновации, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что переселение по программе реновации стартовало в Обручевском районе города.

Читайте также: Сергей Собянин: Новые квартиры по реновации уже получили более 30 тысяч москвичей

район Кузьминкиреновация в МосквеРафик Загрутдинов
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