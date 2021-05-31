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Переселение по программе реновации стартовало в Обручевском районе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Переселение по программе реновации стартовало в Обручевском районе Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 60к1Карта всех событий

В столичном районе Обручевский началось переселение москвичей по программе реновации. В новые квартиры переедут 142 семьи. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в понедельник, 31 мая.

По его словам, смотровые ордера получили жители домов, которые расположены на Профсоюзной улице. Они переедут в новый дом по адресу улица Обручаева, 5.

— Всего на территории Юго-Западного округа под заселение по программе реновации передано 13 домов, расположенных в семи районах, — сказал Сергей Левкин.

Он уточнил, что в Обручевском районе расселят 17 жилых домов. Во время первого этапа программы планируется начать переселение десяти домов, в которых проживает 2,1 тысячи человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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