Новостройку на улице Демьяна Бедного в Москве передали под заселение по реновации

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 22 Карта всех событий

В столице началось заселение по программе реновации в жилой дом на улице Демьяна Бедного. Об этом рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы в понедельник, 31 мая.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, москвичи начали заселяться в дом № 22 по улице Демьяна Бедного.

— Смотровые ордера в новостройку выданы 64 семьям из дома № 16. Всего в Хорошево-Мневниках предстоит расселить 156 жилых домов, из них 20 в рамках первого этапа до 2024 года, — сказал глава департамента.

В пресс-службе отметили, что двухсекционный дом на улице Демьяна Бедного был введен в эксплуатацию зимой 2020 года. Новый дом рассчитан на 135 квартир, из них 30 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 29 трехкомнатных.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроили — оборудовали детские площадки и места для отдыха, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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