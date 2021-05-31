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Новостройку на улице Демьяна Бедного в Москве передали под заселение по реновации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новостройку на улице Демьяна Бедного в Москве передали под заселение по реновации

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 22Карта всех событий

В столице началось заселение по программе реновации в жилой дом на улице Демьяна Бедного. Об этом рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы в понедельник, 31 мая.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, москвичи начали заселяться в дом № 22 по улице Демьяна Бедного.

— Смотровые ордера в новостройку выданы 64 семьям из дома № 16. Всего в Хорошево-Мневниках предстоит расселить 156 жилых домов, из них 20 в рамках первого этапа до 2024 года, — сказал глава департамента.

В пресс-службе отметили, что двухсекционный дом на улице Демьяна Бедного был введен в эксплуатацию зимой 2020 года. Новый дом рассчитан на 135 квартир, из них 30 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 29 трехкомнатных.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроили — оборудовали детские площадки и места для отдыха, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Сергей Собянин: Новые квартиры по реновации уже получили более 30 тысяч москвичей

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