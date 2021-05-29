Сергей Собянин: Новые квартиры по реновации уже получили более 30 тысяч москвичей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2017 года квартиры по программе реновации получили более 30 тысяч москвичей. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 29 мая.

По словам главы города, в эти дни четыре года назад в Госдуме велась подготовка закона о программе реновации, который был принят 1 июля 2017 года.

— Но перед этим Москва проделала огромную работу. Мы взвесили все за и против сноса старых пятиэтажек, узнали мнение москвичей. Было очевидно, что хрущевки доживают свой короткий век, — отметил мэр.

Он пояснил, что спустя 10–15 лет средняя часть Москвы превратилась бы в депрессивные микрорайоны с аварийными домами. Поэтому было принято решение разработать программу реновации, которая поэтапно сформирует в столице новую комфортную среду. Была поставлена задача не только строить дома, но и создавать кварталы с садиками, школами и транспортом.

— С согласия большинства собственников в программу вошли более пяти тысяч пятиэтажек образца 1957–1968 годов. Мы решили, что все жильцы получат равнозначные квартиры в том же районе бесплатно и в собственность, — уточнил Сергей Собянин.

Он добавил, что в городе на сегодняшний день введены в эксплуатацию 114 домов, а еще 89 домов заселяются.

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