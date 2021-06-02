Мегастройки создают районы, комфортные для работы, отдыха и проживания

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мировой тренд Mixed use development выводит современный город на новый уровень комфорта. Все популярнее становится этот тип застройки и у нас в столице.

Дословно Mixed use development переводится как смешанное использование или многофункциональность. В мире давно стало нормой сочетать больше трех направлений в одном объекте. Жители мегаполисов нуждаются в возможности для отдыха, транспортная система — в разгрузке, экология — в снижении уровня газации. В итоге почти во всех мегаполисах мира воплощается идея «нужное всегда рядом», которую и отражает Mixed use development.

Несколько подобных мегастроек уже есть и в Москве. Новая практика градостроительства предполагает возможности работать и отдыхать недалеко от дома.

Свой Париж

Освоение территорий Новой Москвы по задумке, масштабу и уровню административной поддержки можно сравнить с концепцией «Большого Парижа».

Французская идея объединить столицу и пригороды в агломерацию была сформулирована 13 лет назад. В планах строительства — довести общее число новостроек к 2030 году до 1,5 миллиона. Параллельно с возведением жилья город развивает транспорт и социальную инфраструктуру. Сейчас идеолог «Большого Парижа» Морис Леруа работает советником по развитию проекта «Большая Москва» в столичном Стройкомплексе.

Несмотря на активное строительство, жилья в Москве все равно не хватает. Сейчас, по данным CBRE, в столице приходится по 20 квадратных метров на человека, что очень мало в сравнении с развитыми странами. Этот показатель отстает даже от средней цифры по России — 25,1 «квадрата» на человека.

Решать проблему предполагается в том числе за счет освоения Новой Москвы. Развитие этой агломерации изначально было построено на принципах комплексного подхода. Логику задали такие проекты? как «Испанские кварталы» и «Скандинавия» от ГК «А101».

Инвестиции в человеческий капитал

Концепция Mixed use development активно развивается в Москве с точки зрения частоты и степени применения.

Примером более высокого уровня проработки функционалов стала территория вокруг станции метро «Прокшино». Здесь появится жилье, один из крупнейших в локации деловых центров, а также спортивно-событийный кластер. Локация Прокшино увязана с ЖК «Испанские кварталы», вместе они формируют новую городскую среду по правую сторону Калужского шоссе.

По словам директора по развитию ГК «А101» Дмитрия Цветова, этому проекту сложно найти аналоги и в России, и в Европе. Его лейтмотив — здоровый образ жизни и активный семейный отдых, поэтому основной частью проекта станет спортивно-событийный кластер «Прокшино» в 537 тысяч «квадратов», который займет 122,5 гектара. Из «якорных» объектов там будет всесезонный курорт с горнолыжным склоном, центр молодежных видов спорта, другие спортивные объекты для детей и взрослых.

—С учетом запуска в эксплуатацию всех объектов и времени на «раскрутку», к 2035 году спортивно-событийный кластер обеспечит порядка 106 миллионов рублей налогов в городскую казну, а объем вклада в валовый региональный продукт (ВРП) составит более 383 миллионов рублей, —отмечает Дмитрий Цветов.

Уже строится Бизнес-квартал «Прокшино» из пяти офисных зданий с сопутствующей инфраструктурой будут объединены городским променадом —местом встреч, отдыха и образовательных мероприятий. Здесь будут созданы 16 тысяч рабочих мест. При этом территория вокруг станции подземки станет транспортным хабом с остановками общественного транспорта и парковками.

Жилой комплекс «Прокшино» в рамках первой очереди предполагает строительство 663 тысячи квадратных метров недвижимости —жилых домов, объектов торговли и услуг, образовательных центров, детсадов и т.п. Важный бонус —хорошая экология: развитие жилого района предполагает бережное отношение к ней.

Предполагается, что со временем сюда станут приезжать люди со всей Москвы и ближайших областей, так как это будет комфортная территория для проживания, работы и отдыха.

Окружающая инфраструктура, безусловно, повышает цену жилья, способствует приходу инвесторов и развитию территории. Партнер и главный аналитик Cushman & Wakefi eld по Восточной Европе Денис Соколов утверждает, что главная выгода при покупке квартир в подобных комплексах —это инвестиции в человеческий капитал.

—Ведь важно, в какую школу будут ходить ваши дети, мобильны ли вы, как и где вы проведете вечер буднего дня, —рассуждает эксперт.

Освоение обширных территорий занимает десятки лет, за это время меняется экономическая конъюнктура, а также привычки покупателей. Поэтому одним из важнейших принципов проектирования крупных объектов является гибкость и адаптивность.

—Инфраструктуры всегда недостаточно, —отмечает Денис Соколов.—Но как сказал бывший мэр Копенгагена: «Сначала откройте станцию в чистом поле, а потом начните строительство».

Именно так и произошло в Прокшино. Благодаря таким проектам развитие Mixed use development в России скоро можно будет иллюстрировать примерами не менее яркими, чем зарубежные проекты, ставшие широко известными в мировой практике.

КАК У НИХ

Одним из самых ярких примеров воплощения градостроительного принципа Mixed use development в мировой практике эксперты называют Канэри-Уорф — деловой центр в Лондоне. Здесь расположены банки, крупнейшие медийные и юридические компании, дорогие пентхаусы, а также это центр развлечений и точка притяжения туристов. Он был построен на месте доков на Собачьем острове Лондона.

Похожая история и у «Москвы-Сити». До революции на его месте были каменоломни, затем — пара десятков промышленных предприятий, которые пришли в упадок. При возведении этого делового центра впервые в России и была использована концепция мixed use. Также она воплощена при освоении территории промзоны «ЗИЛ», аэродрома Тушино и Мневниковской поймы.

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