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Москвичи расскажут свои истории успеха в формате TEDx в центре «Моя карьера»
Фото: Пресс-служба центра «Моя карьера»

Москвичи расскажут свои истории успеха в формате TEDx в центре «Моя карьера»

Марьяна Шевцова

Город

В четверг, 10 июня, TEDxPokrovkaStSalon при поддержке центра занятости «Моя карьера» проведет конференцию, посвященную идеям, достойным распространения. Москвичи, которые кардинально изменили свою жизнь после пандемии, поделятся своим опытом и историями успеха.

— Каждый день в центр «Моя карьера» приходят совершенно разные люди. Большинство из них — это те, кому особенно непросто найти свое место на рынке труда: мамы с детьми, люди с инвалидностью, молодежь, соискатели серебряного возраста. Те, кто обращается в центр, проходят не просто через поиск подходящих вакансий, но и через переосознание себя, своих возможностей. Они не только находят работу, но и качественно меняют свою жизнь, — рассказала Александра Александрова, первый заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты.

Ключевой темой мероприятия станут вопросы профориентации и карьеры в постпандемийном мире: «Как выбрать будущее, в котором хочется жить?»; «В чем сила маленьких шагов для больших результатов?»; «Как поменять жизнь слушателя на жизнь спикера, даже если тебе далеко за 50?» В программе конференции — выступления людей, вдохновляющие своими историями внутреннего поиска, и экскурсия по центру «Моя карьера».

— Обычно на сцене мероприятий TEDx — люди, добившиеся значительных успехов. Это является как мотивацией, так и демотивацией, слишком большая пропасть между слушателями и спикерами. В этот раз мы решили попробовать другой подход, и пригласили выступить людей, которые всего в одном шаге от всех остальных участников. Я уверена в том, что идеи, которые меняют мир, — это не привилегии исключительно нобелевских лауреатов, — рассказала куратор конференции TEDxPokrovkaStSalon Аксана Прутцкова.

Стать зрителем конференции может любой желающий. Регистрация на мероприятие по ссылке. Мероприятие пройдет в центре «Моя карьера».

Выступления TEDx очень динамичные и захватывающие: у одного спикера есть всего 18 минут, чтобы представить свою идею и заинтересовать зрителя, дать почву для размышлений и вдохновить. Выступления в стиле TED больше похожи на моноспектакль, чем на лекцию, и это поистине безграничный поток «идей, достойных распространения».

Что такое TED и TEDx?

TEDx — это «дочерний» лицензируемый формат TED (Technology Entertainment Design, ted.com). Магия TED объединяет с 1984 года миллионы людей по всему миру, даря им вдохновение и новые великие мысли. В разное время спикерами TED выступали такие люди, как Сергей Брин, Ларри Пейдж, Сэр Ричард Брэнсон, Билл Гейтс, Эл Гор, Боно, Филипп Старк.

Программа TEDx создана, чтобы помочь локальным сообществам объединить людей под знаком TED. TEDx — это локальная, независимо организованная конференция, на которой спикеры выступают со своими инновационными идеями, достойными того, чтобы поделиться ими с окружающими. Спикеры TEDx — это всегда люди, знания и опыт которые стоят того, чтобы о них узнали все.

TEDxSalon — формат мероприятий TEDx, организуемых по лицензии TED, предполагающий небольшие регулярные события в течение года, которые проводят организаторы TEDx между основными событиями TEDx.

TEDxPokrovkaStSalon — это независимая московская конференция по лицензии TED. В портфолио некоммерческого объединения — 30+ лицензионных мероприятий с 2014 года.

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